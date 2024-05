27. máj 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Matovičova žena nakúpila cenné papiere za 350-TISÍC eur! Sprostredkovateľ za to dostal POKUTU Kým Matovič podľa priznania nevlastní takmer nič, jeho žena nakúpila cenné papiere za stovky tisíc eur.

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Nákup za stovky tisíc eur

Igor Matovič pred niekoľkými rokmi prezradil, že financie v ich rodine spravuje manželka Pavlína. „Ja som rád, že 23 rokov žijem bez starostí. Čo mi Pavlínka nabije do peňaženky, tak to mám, z toho si žijem. Na čo by som mal mať nejakú ďalšiu starosť? Ja nemám svoj vlastný účet a vôbec mi nechýba. V živote som nemal platobnú kartu. Vôbec mi nechýba k životu. Jednoducho dôverujem svojej manželke, spravuje naše rodinné financie a myslím si, že tak je to správne,“ povedal v relácii Na hrane v roku 2022, keď zastával post ministra financií a dodal, že v minulosti ako živnostník účet mal, ale kartu nikdy nepoužil, ani nevyberal peniaze z bankomatu.

Podľa majetkového priznania dokonca sám Matovič nevlastní žiadne nehnuteľnosti, auto alebo iný majetok, ktoré by dosahovali zákonom stanovenú výšku.

Ako najnovšie informoval portál Aktuality.sk, Pavlína Matovičová mala počas niekoľkých mesiacov nakúpiť cenné papiere vo výške takmer 350-tisíc eur. Vyplýva to z rozhodnutia finančnej spravodajskej jednotky.

Z policajnej správy

To, že išlo o manželku Matoviča, malo vyplynúť z textu policajnej správy, v ktorom sa písalo „…klient bol politicky exponovanou osobou v pozícii manželky predsedu vlády.“ Túto časť už však v súbore na webe ministerstva vnútra nenájdete. Slová „manželky predsedu vlády“ boli medzičasom začiernené.

„Pôvodná verzia na webe však bola niekoľko mesiacov, k zmene došlo až po tom, čo sme kontaktovali políciu. To, že takéto nákupy Pavlína Matovičová realizovala, nám aj sama potvrdila,“ uvádzajú Aktuality.sk. Neskôr sa však Matovičová rozhodla, že prípad nechce ďalej komentovať a na detailné otázky portálu už nereagovala.

Kde sa stala chyba?

V prípade nákupu cenných papierov Matovičova manželka nemala urobiť chybu. Tá sa podľa zverejneného rozhodnutia stala na strane obchodníka s cennými papiermi, firmy Valor. Firma, ktorá nákup sprostredkovala, totiž podľa dokumentu dostala pokutu vo výške 20-tisíc eur aj pre nákupy cenných papierov Matovičovej.

Dôvodom malo byť, že nedostatočne skúmala pôvod peňazí klientov. Pokutu totiž nedostala len za nákupy Pavlíny Matovičovej, ale aj za ďalšie pochybenia. Spoločnosť sa podľa Aktuality.sk voči rozhodnutiu neodvolala a pokutu akceptovala.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk