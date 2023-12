30. december 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska MEDVEĎ napadol manželský pár: Kým muža ťahal za nohy, žena spravila... ZACHRÁNILA mu tým život! Turistov vo Veľkej Fatre prekvapil z bezprostrednej blízkosti medveď. Zranený muž môže hovoriť o veľkom šťastí, že mal pri sebe manželku.

Slovenskom nedávno zarezonoval prípad útoku medveďa. Šelma zaútočila v stredu (27. decembra) v Národnom parku Veľká Fatra na hrebeňovom chodníku smerom na vrch Prieložnica.

Čo ich zachránilo?

„Napadnutý muž bol na turistickom výstupe spolu s manželkou. Po napadnutí medveďom zišiel do doliny, odkiaľ ho do nemocnice doviezol rodinný príslušník,“ informoval krátko po incidente odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.

Medveď manželov prekvapil z bezprostrednej blízkosti. Nemali tak čas na takmer žiadnu reakciu.

„Bolo nemožné akokoľvek zareagovať, medveď muža zvalil na zem, poškriabal mu ruky a muž sa bránil uhryznutiu, tak začal kopať nohami. Medveď ho chytil za nohy a začal ho ťahať, pričom ho do nohy aj pohrýzol. Manželka začala tak kričať, že sa nakoniec medveď zľakol a ušiel,“ cituje Čas.sk slová Mareka Vevericu zo Zásahového tímu medveďa hnedého vo Veľkej Fatre.

Ako dodal, keby bol muž na túre sám, mohol po útoku dopadnúť oveľa horšie.

Skončil v nemocnici

Pôvodne to vyzeralo tak, že zranený muž zostane v nemocnici tri dni. „Napadnutý muž je mimo ohrozenia života na pozorovaní, domov tento rok možno ani nepôjde, v sobotu ho určite ešte prepúšťať nebudeme“ povedal pre Čas.sk Ivan Kocan, riaditeľ nemocnice v Martine.

Turisti, dajte si pozor!

"Útočiaceho medveďa pravdepodobne zobudilo zo spánku teplejšie počasie a predchádzajúce dažde. Mohol vyhľadávať lepšie miesto na prezimovanie, vysvetľuje ŠOP SR.

Turisti by sa mali danému miestu radšej oblúkom vyhnúť. „V tejto oblasti Veľkej Fatry je výskyt našich najväčších šeliem, ako aj ich zimovísk, častý. Pri pohybe v lese by sme si mali všímať stopy, trus a znaky kŕmenia sa medveďov. Obzvlášť pozorní by sme mali byť pri pohybe v hustom poraste či počas zlej viditeľnosti,“ upozornila Štátna ochrana prírody SR.

