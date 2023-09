12 Galéria Zdroj: TASR Medvede VYDESILI ľudí v ďalšom meste: Čo robila ŠELMA na detskom ihrisku!? Naša najväčšia šelma sa opäť zatúlala na miesta, kde rozhodne nemá čo robiť. Najnovšie hlásenia prišli zo Zvolena. 18. september 2023 Jakub Forgács Zo Slovenska

18. september 2023 Jakub Forgács Zo Slovenska Medvede VYDESILI ľudí v ďalšom meste: Čo robila ŠELMA na detskom ihrisku!? Naša najväčšia šelma sa opäť zatúlala na miesta, kde rozhodne nemá čo robiť. Najnovšie hlásenia prišli zo Zvolena.

Iba prednedávnom sme vás informovali o medveďovi, ktorý pobehoval po štvorprúdovke v Banskej Bystrici. Najnovšie správy o šelme prišli zo susedného okresu. „Zo soboty na nedeľu hlásili viacerí obyvatelia mesta Zvolen medvede v mestskej časti sídliska Západ v blízkosti mestského parku Lanice,“ uviedol portál Čas.sk.

Na detskom ihrisku

„Jedna sa mala vyskytovať dokonca priamo na tamojšom detskom ihrisku,“ píše Čas.sk. Nemalo pritom ísť o jediného medveďa. „Ďalšie dva jedince hlásili obyvatelia pred druhou hodinou ráno,“ uvádza na webe s tým, že do akcie vyrazili štátni aj mestskí policajti, ale aj Zásahový tím pre medveďa hnedého. Šelmy, ktoré podľa zistených hlásení prekročili Kováčovský potok, však nenašli.

Ako informuje portál, šelmy mali do intravilánu Zvolena „vyhnať“ poľnohospodári pokosením neďalekých polí s kukuricou. „Medvede vydržia v kukurici aj dva mesiace, ak tam majú vodu, tak ani nevychádzajú z tohto poľa. Ak sa však kukurica pokosí, skončia sa im zlaté časy. Musia si hľadať úkrytové možnosti a takisto i potravinové zdroje,“ prezradil pre Čas.sk šéf Zásahového tímu Juh pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR Jaroslav Slašťan.

Medvede chcú vytlačiť

V lokalite, kde boli pozorované medvede, sa nachádzajú aj viaceré obchodné reťazce aj záhradkárska oblasť. „Sú tam kontajnery, ktoré nie sú zabezpečené. Ak tam medvede nájdu jedlo, alebo im rozvoniavajú obaly, tak môžu byť problémom pre Zvolen. V záhradkárskej oblasti sú ovocné dreviny, záhradkári tam vyhadzujú kompost, takže je iba otázka času, kedy si nájdu potravu. Nateraz nevieme, či ide o toho istého jedinca, alebo sú to dva mladé jedince, alebo ide o tri samostatné medvede, čo sa pohybujú vo Zvolene,“ doplnil Slašťan.

Ako dodal Čas.sk, zásahový tím sa medvede vynasnaží vytlačiť z intravilánu mesta, aby mohli prejsť do okolitých lesov. „Ak sa to nepodarí, budú ich musieť imobilizovať a preniesť do prirodzeného prostredia,“ dodáva.

Foto: ilustračné

