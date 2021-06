12 Galéria Zdroj: TASR Medvedica s mláďatami sa túla už aj po rovine: Zbadali ju niekoľko desiatok kilometrov od hlavného mesta! Medveď je podľa ochranárov schopný v priebehu dňa prejsť aj niekoľko desiatok kilometrov. Po juhu Slovenska sa túla už dlhšie. 9. jún 2021 KAW Zo Slovenska

Medvedica s malými sa túla po juhu Slovenska. Videli ju pri Galante a najnovšie aj v katastri obce Jelka, ktorá leží pri Malom Dunaji, niečo cez 40 km od Bratislavy.

Medveď na rovine

Na webe obce Jelka pribudol oznam, ktorý vystrašil domácich a pravdepodobne aj vodákov, ktorí Malý Dunaj v súčasnosti vo veľkom splavujú.

„Upozorňujeme všetkých domácich, ako aj návštevníkov obce Jelka, že v blízkom okolí obce sa v súčasnosti pohybuje medvedica s dvoma mláďatami. Prosíme všetkých o zvýšenú ostražitosť pri pohybe vonku, mimo obce. Medvedica pri ochrane svojich mláďat môže byť nebezpečná pre človeka. Prosíme upozornite na túto situáciu svoje deti, známych a príbuzných,“ uvádza sa v ozname.

Ak by ste medvedicu s mladými zbadali, obec odporúča volať číslo 112.

Túlavý tvor

Medveď sa v tejto lokalite Slovenska pohybuje už dlhšie. V apríli ho videli v obci Pata v okrese Galanta. Zatiaľ sa nepodarilo zistiť, či ide o jednu medvedicu, alebo ich je v regióne viac. Pred dvomi rokom sa medveď objavil aj pri Pezinku a na Záhorí.

Medveď je podľa ochranárov schopný v priebehu dňa prejsť aj niekoľko desiatok kilometrov. Šírenie medveďov zo severného a stredného Slovenska, ktoré predstavuje centrum stredoeurópskej populácie, smerom na juh a západ pripisujú zoológovia najmä populačnej dynamike medveďov.

„Do okrajových častí areálu sa dostávajú najmä mladé, od medvedice odstavené jedince (vo veku zhruba dva až štyri roky). Či nové územia osídlia trvalejšie, alebo sa po určitej dobe presunú inde, závisí od viacerých faktorov, napríklad od úživnosti územia, stresových faktorov (miera rušivých vplyvov),“ vysvetlili odborníci zo Správy CHKO Malé Karpaty.

Buďte opatrní

Zatiaľ medvede na juhu a západe Slovenska nikoho nenapadli. Väčšina konfliktných situácií všeobecne nastáva vtedy, keď sa človek dostane do bezprostrednej blízkosti medveďa – vtedy medveď reaguje útočne v dôsledku pocitu vlastného ohrozenia. Je preto dôležité bezdôvodne nevchádzať do neprehľadného terénu – húštiny, ani do takýchto miest nepúšťať psov.

Vhodné je podľa ochranárov správať sa primerane hlasne, napríklad viesť vo dvojici či skupine hlasnejší rozhovor, či pospevovať si, aby bol medveď už z väčšej vzdialenosti upozornený na prítomnosť človeka.

