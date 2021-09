MEGA balík! Do konca roka treba z eurofondov vyčerpať ešte 1,85 miliardy eur

Do konca tohto roka treba vyčerpať z eurofondov ešte 1,85 miliardy eur. V priemere by sa tak mesačne malo čerpať aspoň 461 miliónov eur.

Vyplýva to z Informácie o stave implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 k 31. augustu a pokrok za august 2021 z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorú v stredu vládny kabinet vzal na vedomie. Tieto peniaze sa môžu dočerpávať ešte do roku 2023.

Do konca programového obdobia pritom ostáva vyčerpať ešte 9,23 miliardy eur, spolu s druhou tranžou protikrízového balíka REACT-EU to je 9,39 miliardy eur. Z toho vyše 740 miliónov eur je však možné vyčerpať do konca roka 2025.