23. november 2022 Krimi MEGA krádež na letisku v Nitre? V Janíkovciach záhadne ZMIZOL vrtuľník! Nitrianska polícia vyšetruje bizarnú krádež v Nitre. Z letiska mal niekto odcudziť vrtuľník za státisíce eur.

Nitrianska polícia vyšetruje kurióznu krádež. Z letiska v Janíkovciach zmizol vrtuľník. Podľa zistení TV Markíza mal na stroji priletieť Ukrajinec.

„Odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Nitre vykonáva vyšetrovanie vo veci obzvlášť závažného zločinu krádeže. Ku krádeži malo dôjsť v období od 13. 7. 2022 do 7. 9. 2022 na verejnom medzinárodnom letisku Nitra – Janíkovce,“ uviedla policajná hovorkyňa Viktória Borloková.

Odviezol ho kamión

O krádeži na letisku nevedeli. Domnievali sa, že vrtuľník si odviezol jeho majiteľ. „Z toho vrtuľníka odmontoval rotor, prišiel kontajner, naložil si do kontajnera vrtuľník aj motorku ten dotyčný človek a odišlo to na kamióne,“ povedal pre tvnoviny.sk Rastislav Šišovský z Aeroklubu Nitra.

Majiteľ vrtuľníka však hovorí o obrovskej škode. „Podľa vyjadrenia poškodeného mu bola spôsobená krádežou vrtuľníka škoda vo výške 500-tisíc eur. Bližšie sa k veci nevyjadrujeme, nakoľko je vec v štádiu vyšetrovania,“ dodala policajná hovorkyňa Viktória Borloková.

Posledná stopa

Zatiaľ posledná stopa zmiznutého vrtuľníka má podľa Markízy viesť do Španielska. „Z letiska v Nitre je to do Malagy vyše 3-tisíc kilometrov a nákladným autom to trvá dva až tri dni. Vrtuľník tam bol údajne týždeň. Odvtedy po ňom niet ani stopy,“ dodáva portál tvnoviny.sk.

