16. máj 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Meteorológovia bijú na POPLACH! Toto leto môže byť NAJHORŠIE v histórii Leto sa pomaly blíži a meteorológovia prinášajú jedno varovanie za druhým. Zdá sa, že nás čaká poriadne peklo.

Všetky prognostické modely sa zhodujú, že leto 2024 bude v dôsledku fenoménu El Niño nadpriemerne teplé. To však ani zďaleka nie je všetko.

Európski meteorológovia totiž najnovšie upozorňujú, že blížiace sa leto môže byť najsparnejšie v histórii meraní!

„Sparno vzniká, keď pri vysokých teplotách, veľkej relatívnej vlhkosti vzduchu a malej rýchlosti prúdenia vzduchu je výpar z tela malý, čím sa zvyšuje jeho teplota,“ uvádza iMeteo.sk.

Otepľovanie sa nezastaví

Navyše, v najbližších rokoch môže otepľovanie pokračovať, pričom nič nenasvedčuje tomu, že by sa to malo zmeniť.

„Ak sa pozrieme na predpoveď na budúce tri mesiace, zistíme, že trend, ktorý vidíme, pravdepodobne bude pokračovať. A rok 2024 bude súperiť s tým predchádzajúcim o pozíciu najteplejšieho v histórii, čo je desivé,“ uviedla pre CNET meteorologička Chloe Brimicombe.

Rekordy padajú každý mesiac

To, že predpovede na blížiace sa leto sú pravdivé, ukazujú aj ďalšie dáta. „Podľa európskeho centra Copernicus, ktoré sleduje prejavy klimatickej zmeny, máme rekordne teplých až 11 po sebe idúcich mesiacov, a to v rámci záznamov vedúcich až do roku 1940. Ak aj máj bude nadpriemerne teplý, pôjde o rekordný rok,“ dodáva iMeteo.sk.

Treba sa pripraviť

Vďaka globálnemu otepľovaniu je tak pravdepodobné, že súčasné generácie sa už zvratu nedočkajú a budú sa musieť prispôsobiť neustále sa zvyšujúcim teplotám.

„Je preto potrebné sa pripraviť na extrémne horúčavy na pravidelnej báze, ktoré budú sprevádzať suchá, záplavy a búrky, zhodujú sa klimatológovia. Extrémne počasie bude mať rozsiahly vplyv aj na priemysel, poľnohospodárstvo a v konečnom dôsledku aj na potravinovú krízu v mnohých krajinách,“ dodáva server.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk