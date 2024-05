15. máj 2024 Rastislav Búgel Magazín Cestovanie Sú dovolenky Slovákov OHROZENÉ? Pasy stále MEŠKAJÚ, niektorí na ne čakajú od MARCA Vydávanie nových cestovných pasov stále mešká. Slováci majú obavy, či stihnú vycestovať.

Hoci úrady mali Slovákom vydať nový cestovný pas do mesiaca, často sa tak nedeje. Klientske centrá ich totiž stále nestíhajú vydávať. Ak sa vám blíži termín vycestovania do zahraničia, môžete mať veľký problém.

Nešťastní Slováci

Pani Michaela vybavovala nový pas pre syna v predstihu niekoľkých mesiacov pred letnou dovolenkou. Čakajú už viac ako 40 dní, no pas stále nemajú. „Keď som sa tam v piatok bola informovať, že by mal byť už hotový, tak mi bolo povedané, že sa čaká teraz aj 60 dní, že nestíhajú. Nebolo vysvetlené, že na základe čoho nestíhajú. Dobiehali tam pasy len marcové, ktoré mali už dávno mať,“ povedala pre spravy.rtvs.sk.

Podobný problém má aj Andrea, ktorá má o dva mesiace vycestovať do Albánska. Má zarezervované letenky aj ubytovanie.

„Bola som si zobrať lístok a nebolo tam nič napísané. Ani nepovedali, že by to malo byť oneskorené,“ uviedla. Gregorovi zase oznámili, že do mesiaca pas nedostane, že skôr to budú mesiace dva. Nevedeli mu však povedať, kedy môže doklad čakať. Nedostal ani vysvetlenie.

Obrovský nápor

„Hlavným problémom v súčasnosti je to, že máme enormný nárast počtu žiadostí. Len tie posledné marcové týždne sme zaznamenali 180-percentný nárast,“ citujú slová hovorcu ministerstva vnútra Mateja Neumanna spravy.rtvs.sk.

Riešenie? Zaplaťte viac

Nápor na klientske centra začal už začiatkom roka, keď sa prevalili informácie, že cestovné pasy od apríla výrazne zdražejú. Aktuálne je jedinou možnosťou, ako získať svoj pas skôr, siahnuť hlbšie do peňaženky.

Server pripomína, že vydanie pasu vás bude stáť dvojnásobok, ak ho chcete získať do desiatich dní. Trojnásobná cena je pri vystavení do 48 hodín.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk