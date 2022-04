Zdroj: TASR/Martin Baumann Mihál ŠOKUJE Slovákov: Nižšie dane a samé výhody, Matovičova reforma je SCHVÁLENÁ! Príspevok daňového experta Jozefa Mihála vyvolal nemalý rozruch. Keď ho však nadšení Slováci čítali pozorne, narazili na háčik. 1. apríl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

1. apríl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Mihál ŠOKUJE Slovákov: Nižšie dane a samé výhody, Matovičova reforma je SCHVÁLENÁ! Príspevok daňového experta Jozefa Mihála vyvolal nemalý rozruch. Keď ho však nadšení Slováci čítali pozorne, narazili na háčik.

Lektor v oblasti daní a bývalý minister práce Jozef Mihál Slovákom na Facebooku radí, ako na dane a odvody. Tipy uverejňuje na svojej poradenskej stránke, ktorú sleduje vyše stotisíc ľudí. Jeho posledný príspevok ale užívateľov poriadne vykoľajil.

Reforma snov

V ňom veľkolepo oznámil, že v uplynulých hodinách schválila vláda v skrátenom legislatívnom konaní veľkú daňovú reformu. Tá má byť zložená z niekoľkých veľmi atraktívnych častí.

Mihál vymenúva napríklad zrušenie minimálnych odvodov pre živnostníkov, 60% paušálne výdavky aj pre zamestnancov, zníženie sadzby dane na 15% pre všetkých či zvýšenie daňového bonusu aj pre deti od 15 rokov.

Má to háčik

Keď však status čítate ďalej, niečo tu nesedí. „Ako pre Ústrednú Tlačovú Kanceláriu (ÚTKA) povedal minister financií Igor Matovič, výsledkom bude rovnaké a spravodlivé zdanenie a zodvodnenie príjmov zamestnancov a SZČO, a to cestou nie zvýšenia daní a odvodov pre SZČO, ale zníženia daní a odvodov zamestnancov,“ uvádza Mihál.

Spomenutá inštitúcia, ÚTKA, vôbec neexistuje. A fiktívna je aj celá správa o obsahu a schválení reformy. V kalendári totiž svieti prvý apríl a daňový odborník si z ľudí proste vystrelil.

Mihál vo svojom vtipe narážal na daňovo-odvodovú reformu, ktorú koncom minulého roka predstavil minister financií Igor Matovič. A to vo veľkom štýle. Zmeny vysvetľoval postupne, na sérii tlačových konferencií. Za sebou mal vždy veľký roll-up s nápisom Daňová revolúcia plní sny.

Niektorí naleteli

Väčšina ľudí v komentároch sa na vtipe bavila, niektorí však skutočne uverili, že štedré zmeny sú schválené. Viacero Slovákov si tiež povzdychlo, že by bolo skvelé, keby to nebol len žart.

„Ani mi netrklo, že je 1. apríl. Dvakrát som to čítala, že či dobre vidím. No škoda, ale bodaj by ste mali pravdu,“ napísala pod príspevkom Lenka. „Tak toto vám vyšlo. Potešila som sa… na sekundu,“ pridáva sa Jana.

Niektorí ľudia vtip ale nepovažovali za vhodný a v dnešnej neistej dobe ho označili ako krutý. Pribúdali aj komentáre typu „Super! Výborne! Konečne!“ Zdá sa, že ich autori fiktívnej reforme naozaj uverili.

