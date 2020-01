Dnes o 17:39 Krimi Mikuláš Černák usvedčil sýkorovcov z vraždy mafiána Róberta Holuba

Na súde vypovedal jeden z kľúčových svedkov obžaloby, na doživotie odsúdený bývalý šéf banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák.

Zdroj: TASR

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici, ktorý od vlaňajšieho septembra pojednáva kauzu starých vrážd zločineckého gangu sýkorovcov, vrátane vraždy východoslovenského bosa Róberta Holuba z roku 1997, v stredu vypovedal jeden z kľúčových svedkov obžaloby, na doživotie odsúdený bývalý šéf banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák.

Proces sa konal za prísnych bezpečnostných opatrení v banskobystrickom ústave na výkon väzby a trestu.

Vražda mafiána

Sýkorovcom, vrátane bývalého šéfa zločineckého gangu, na doživotie odsúdeného Róberta Lališa, prezývaného Kýbel, obžaloba kladie za vinu deväť skutkov, medzi ktorými je nielen účasť na starých vraždách, ale aj pokus o usmrtenie, všeobecné ohrozenie a nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami.

Sú medzi nimi už odsúdení v iných kauzách Ivan Cupper, Alojz Kromka, Martin Bihári, Ladislav Badó, Juraj Havran a Jozef Roháč, ktorý dostal u nás doživotie a je vo väzení v Maďarsku.

Jedným zo skutkov podľa obžaloby je vražda východoslovenského bosa Róberta Holuba. Jeho usmrteniu predchádzalo v roku 1997 niekoľko neúspešných pokusov. Podľa Černáka mal byť strelcom vo všetkých prípadoch Roháč, ktorý pre sýkorovcov vykonával podobné „aktivity“.

Najprv na neho strieľal v septembri na košickej pumpe, ale neúspešne, keďže sa mu zasekla zbraň, následne sa ho snažil definitívne zlikvidovať v istom bratislavskom hoteli, napokon ho usmrtil až v nemocnici na Kramároch v októbri 1997.

Zmarená akcia

Ako tiež Černák vypovedal, na vraždu Holuba prišla objednávka pôvodne černákovcom. Radili sa, či ju zoberú. Vybrali sa do Košíc, ale keď išli na akciu, zadržali ich policajti. Černák ešte stihol odhodiť zbraň do smetiaka. Na polícii zbadal Holuba, ktorý mal vraj s policajtmi dobré kontakty, takže aj bez objednávky už aj on mal silný motív odstrániť Holuba.

Na dovolenke v Chorvátsku sa snažil zlomiť na spoluprácu Karola Kolárika, ktorý sa po vražde Holuba stal jeho nástupcom. Svojho šéfa však v tom čase nechcel zradiť, černákovci preto oslovili sýkorovcov. Roháč mal za vykonanie vraždy prevziať od neho pol milióna korún v igelitke, taká údajne bola pôvodná dohoda s Lališom.

Černák sa k účasti na vražde Holuba už dávnejšie priznal a súd mu schválil dohodu o vine a treste. Ako zopakoval, pred pár rokmi prelomil mlčanie a začal pomáhať objasňovať staršie zločiny.

„Ide o svedka, ktorý bol navrhnutý obžalobou. Bola preukázaná jeho účasť na vražde Róberta Holuba a v súvislosti s tým uzavrel predtým dohodu o vine a treste, za ktorú bol právoplatne odsúdený. Považujem ho za jedného zo svedkov, pretože tak vo vzťahu k tomuto skutku ako i ostatným, je viacero kľúčových svedkov, ide najmä o členov skupiny sýkorovcov, ktorí sa priamo na nich zúčastnili a vykonávali ich,“ konštatoval prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.

