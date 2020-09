30. september 2020 Zo Slovenska Mikulec: O zákaze vychádzania počas blížiacich sa sviatkov rozhodne jedna vec

Vyhlásenie núdzového stavu, ktoré bude na Slovensku opäť platiť od 1. októbra, nepredstavuje žiadne zvýšené riziko pre občanov.

Zdroj: TASR/AP

Vyhlásenie núdzového stavu nepredstavuje žiadne zvýšené riziko pre občanov. Vláda ho vyhlásila pre prípad, že bude treba lepšie a efektívnejšie zabezpečovať ochranné prostriedky pre zdravotníkov či domovy sociálnych služieb.

Umožňuje tiež zabezpečiť, aby personál nemocníc fungoval tam, kde treba, alebo reprofilizáciu nemocníc. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) to uviedol v stredu počas rokovania vlády.

Zatvoria hranice?

„V prvej vlne sme mali núdzový stav, toto je to isté, a mnohí občania SR ani len netušili o tom, že je núdzový stav zavedený,“ poznamenal minister.

Ako doplnil, núdzový stav zavádzajú aj preto, aby v prípade narastajúceho počtu nakazených mali pripravený mechanizmus mobilizačných alebo karanténnych opatrení.

To, či budú obnovené karanténne centrá alebo sa budú zatvárať hranice, minister nechcel predpovedať. Zdôraznil, že to závisí od vývoja situácie, naplnenosti nemocníc a zodpovednosti občanov.

Čo ovplyvní zákaz vychádzania?

Mikulec tiež pripustil, že núdzový stav by umožnil počas blížiacich sa sviatkov zaviesť zákaz vychádzania. Ak sa však zmierni nárast infikovaných, nebude to nutné. Šéf rezortu vnútra v tejto súvislosti vyzval ľudí na dodržiavanie opatrení. „Nosenie rúšok je to minimum, čo môžeme urobiť,“ dodal.

Premiér Igor Matovič na sociálnej sieti uviedol, „uvidíme, ako sa nám prejavia cestovačky cez Dušičky a následne sa rozhodneme, či pokračujeme alebo sa budeme môcť vrátiť do normálu,“ napísal predseda vlády.

Na Slovensku bude od štvrtka 1. októbra opäť platiť núdzový stav. Vláda v stredu schválila návrh premiéra Igora Matoviča (OĽANO) na jeho vyhlásenie v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu.

Núdzový stav bude podľa prijatého uznesenia platiť „dňom 1. októbra 2020 na postihnutom území Slovenskej republiky“. Vláda ho vyhlasuje v zmysle ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Strašenie ľudí?

Bývalý minister zdravotníctva a líder mimoparlamentnej Dobrej voľby Tomáš Drucker si myslí, že nové opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu vytvárajú v ľuďoch strach.

Aktuálnu situáciu považuje za chaotickú. Ako uviedol pre TASR, súčasný minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) podľa jeho slov neurobil nič na zlepšenie tohto stavu.

„Máme tu chaos a nepripravenosť. Meniace sa podmienky a veľmi nedostatočnú komunikáciu, začínajú platiť nové opatrenia, núdzový stav a v ľuďoch sa opäť vytvára iba strach,“ uviedol s tým, že súčasný stav je dôsledkom nezodpovedného nepripravenia sa

Zdroj: TASR