Na vláde bolo VESELO: Pre ministra Káčera sme pripravili na obed KAČKU, chichúňal sa Matovič Kým v parlamente to vrelo a nebolo uznášania schopné, prvé rokovanie vlády s tromi novými ministrami bolo zrejme veselé. Aspoň podľa slov Igora Matoviča.

Poslancom sa v stredu nepodarilo ani na druhý pokus otvoriť riadnu schôdzu. Plénum nebolo schopné sa uznášať. Zíde sa až v utorok (20. 9.). Okrem SaS sa neprezentovali ani opoziční poslanci, chýbali aj niekoľkí z radov koalície.

O niekoľko metrov ďalej, konkrétne na Úrade vlády, sa zišla zostava vynovená o troch ministrov. Po odídencoch SaS sa ministerských stoličiek ujali nové mená. Richarda Sulíka na ministerstve hospodárstva nahradí Karel Hirman.

Rezort spravodlivosti bude viesť Viliam Karas a vo funkcii ministra zahraničných vecí je Rastislav Káčer. A práve posledný menovaný sa postaral o to, že bolo veselo. Nie ako v dusnej atmosfére priestorov národnej rady.

Venovali sa kríze

Na tlačovke po rokovaní vlády, ktorá je menšinová, predstúpil pred novinárov aj predseda vlády. Premiéra Eduarda Hegera prekvapil postoj strany SaS, ktorá nepodporila otvorenie schôdze parlamentu. V prípade, že by v Národnej rade prešiel návrh na odvolanie Igora Matoviča, premiér nevedel odpovedať, či by do vlády opäť prijal SaSkárov, ktorí opustili svoje ministerské posty. Aj to odznelo po rokovaní vlády prvýkrát s novými ministrami.

Heger priblížil, že veľkú časť stredajšieho rokovania kabinet venoval energetickej kríze. Dodal, že momentálne sa čaká na európske riešenie cien energií. Ubezpečil, že vláda bude reagovať v „príhodnom čase a primeraným spôsobom“.

Pri energetickej kríze podľa premiéra musia ísť bokom „politické tričká“.

„Teraz my pripravujeme zákony, ktoré pôjdu na septembrovú a zrejme ešte na októbrovú schôdzu, ktorými nastavíme pomoc pre ľudí, aby zvládli energetickú krízu,“ zdôraznil s tým, že viaceré zákony, ktoré poputujú do parlamentu, by mala vláda schvaľovať budúci týždeň.

Matovič vtipkoval

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) predpokladá, že inflácia už by nemala ísť výrazne hore. „Ja osobne sa nazdávam, že už sa blížime k vrcholu inflácie, že už nepôjdeme príliš vyššie,“ dodal. Pripustil, že 14 % je historický rekord, rekordy však podľa jeho slov inflácia dosahuje na celom svete a najmä v Európe.

Popri vážnych témach si Matovič neodpustil ani vtipkovanie. „Ale chcel som tak povedať možno na odľahčenie trošku, aby ste teda nahliadli do našej kuchyne doslovne, tak dnes sme privítali našich ministrov a dovolili sme si taký malinký vtip. Pána ministra Káčera sme si dovolili pohostiť spoločným obedom, kde sme si objednali kačku. Možno nabudúce bude ryba, možno Karas, možno kapor…, ale som si dnes tak uvedomil, že celkom to je zaujímavé a sympatické, pokojné a konštruktívne rokovanie vlády,“ vtipkoval Matovič.

Na záver vyzval všetkých voličov tých politikov, ktorí dnes v parlamente štrajkovali namiesto toho, aby pracovali, „aby im to behom týždňa vysvetlili, že teraz nie je ľahká doba na to, aby sme si mohli robiť z parlamentu srandu.“

