Zdroj: TASR/Martin Baumann Minister Káčer o Orbánovom výstrelku: HNUS a HUMUS, povedal a pridal hlášku v maďarčine Maďarský premiér zdvihol svojim kontroverzným šálom zo stoličiek viacero európskych diplomatov. Nešetril ho ani náš minister zahraničných vecí. 22. november 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

22. november 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Minister Káčer o Orbánovom výstrelku: HNUS a HUMUS, povedal a pridal hlášku v maďarčine Maďarský premiér zdvihol svojim kontroverzným šálom zo stoličiek viacero európskych diplomatov. Nešetril ho ani náš minister zahraničných vecí.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán spôsobil medzinárodný rozruch, keď vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach pózoval so šálom s mapou Veľkého Uhorska.

Kontroverzný šál

Orbán sa na videozázname po nedeľňajšom futbalovom zápase maďarskej reprezentácie proti Grécku lúči s odchádzajúcim rekordným 109-násobným futbalovým reprezentantom Balázsom Dzsudzsákom.

Veľké Uhorsko zahŕňa okrem samotného súčasného Maďarska aj časti území Srbska a Ukrajiny, ale aj časti členských krajín Európskej únie Slovenska, Rakúska, Chorvátska a Rumunska.

Rozčúlený Káčer

Na gesto maďarského premiéra reagovala aj slovenská diplomacia. Na sociálnej sieti sa k Orbánovmu gestu emotívne vyjadril minister zahraničných vecí Rastislav Káčer. Jeho počin označil za „hnus a humus“.

„Ako som pred niekoľkými rokmi komentoval gestá svojho premiéra v inej súvislosti, tak dnes zopakujem to isté v tejto sitácii na margo iného premiera. “Hnus a humus”. Možno to nie je diplomatická mluva, ale – az is számít azaért,“ pridal minister maďarskú hlášku, ktorá sa dá preložiť ako „aj to sa počíta.“

Zdôraznil tiež, že s maďarským národom máme dlhoročnú spoločnú históriu, ktorú si váži. S čím ale má problém, je spôsob správania sa aktuálnej maďarskej vlády a jej predstaviteľov.

Vlna kritiky

Krok Orbána odsúdili viaceré krajiny. Rumunský rezort diplomacie v pondelok vydal vyhlásenie, v ktorom označil Orbánov prejav za neprijateľný. Podľa Bukurešti je revizionistický prejav Orbána neprijateľný a v priamom rozpore so súčasnou realitou skutočnosť.

Kauzu si všimol aj nemecký spravodajský server Spiegel.de v článku pod titulkom „Orbán provokuje odkazom na väčšie Maďarsko“.

Za ostatné mesiace a hlavne odkedy som minister zahraničných vecí, som sa stal veľmi “populárny” v maďarských médiách.... Posted by Rastislav Kacer on Monday, November 21, 2022

Zdroj: Dnes24.sk