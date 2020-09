26. september 2020 Zo Slovenska Minister zdravotníctva Marek Krajčí má negatívny test na koronavírus

Napriek negatívnemu testu zostáva aj naďalej doma v posteli.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) mal negatívny test na nový koronavírus. Je však stále chorý a potrebuje sa doliečiť. Informoval o tom na sociálnej sieti. V karanténe ostal po tom, čo mal pracovné stretnutie s pozitívnou osobou.

Minister zdravotníctva sa na sociálnej sieti vyjadril aj k rekordným počtom pozitívnych prípadov. Podľa neho sa Slovensko pred pár dňami dostalo nad kritickú hranicu, ktorou je 40 nových prípadov za 14 dní na 100-tisíc obyvateľov. Tvrdí, že sme sa dostali do exponencionálnej fázy rastu.Trvá zhruba 30 dní, keď na tieto čísla zareagujú aj počty chorých v nemocniciach, ktoré neustále rastú a niektoré nemocnice už reprofilizujú ďalšie lôžka na infekčný profil.

„Žiaľ, vymklo sa nám to z rúk. Tí, čo kričali hamujte, snáď už teraz budú vypočutí. V pondelok zasadá krízový štáb, verím, že prídu rázne opatrenia, hoci teraz sa to už bude zastavovať oveľa ťažšie a bude to trvať dlhšie. Ale stále ešte nie je prineskoro,“ dodal na sociálnej sieti Krajčí.

DOSTALI SME SA NAD KRITICKÚ HRANICU Tou je na základe našich pozorovaní úroveň 40 nových prípadov za 14 dní na 100.000... Posted by Marek Krajčí on Saturday, September 26, 2020

Zdroj: TASR/Dnes24.sk