4. september 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Ministerstvo pripravuje NOVINKU: Vybavovanie dokladov sa má výrazne ZRÝCHLIŤ Ešte nedávno Slováci čakali na nové pasy mimoriadne dlho. Čakacia doba bola aj o niekoľko týždňov dlhšia, než mala byť. To by sa malo stať minulosťou.

Klientske centrá po celom Slovensku čelili od januára obrovskému náporu. Mohlo za to avizované zdraženie poplatkov, ktoré sa zdvihli od 1. apríla.

Doklady meškali dlhé týždne

Obrovské množstvo Slovákov chcelo ušetriť a pred dovolenkovou sezónou sa rozhodli vybaviť si cestovný pas za pôvodnú sumu. Ako informuje portál tvnoviny.sk, od januára si žiadosť o nový pas podalo vyše 400-tisíc ľudí.

Tento nápor priniesol obrovské problémy. Vydávanie pasov meškalo aj niekoľko týždňov.

Pomôcť má nové centrum

Tomu by mal byť koniec. Ministerstvo vnútra chce zatočiť s podobnými prípadmi, kedy vydávanie nových dokladov meškalo. V Bratislave plánuje vybudovať nové národné personalizačné centrum (NPC), čiže akúsi „továreň“ na výrobu pasov, občianskych a vodičských preukazov. Jeho cena by sa mala pohybovať na úrovni 15 miliónov eur a hotové by mohlo byť do niekoľkých mesiacov.

Staré centrum ostane v zálohe

To, kde vznikne, je otázne. Rezort vnútra aktuálne hľadá vhodné priestory. Výstavbu chce financovať prostredníctvom eurofondov.

Nové personalizačné centrum by malo byť náhradou za to doterajšie. Staré NPC však nezanikne. Stane sa záložným a bude pomáhať tomu novému. Navyše, rovnako by malo prejsť modernizáciou v sume 15 miliónov eur.

„Technické vybudovanie súčasného NPC je podľa ministerstva v zlom stave a viaceré prístroje sú po životnosti. Nové NPC, by malo byť bezpečnejšie. Mali by sa eliminovať možné výpadky elektrickej energie alebo hekerské útoky,“ uvádzajú tvnoviny.sk s tým, že v najbližších rokoch je ambícia na vybudovanie tretieho centra.

