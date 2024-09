3. september 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Nemocnica rodine oznámila, že ich príbuzný ZOMREL: OMYL! Žil a spokojne spal Rodina zažila poriadny šok. Nemocnica sa pomýlila a oznámila, že rodinný príbuzný zomrel. Ako sa ukázalo, všetko bolo inak.

Počas víkendu sa v Česku udial mimoriadne nepríjemný incident. Na základe správ Českej televízie o tom informoval server iDnes.cz.

Dedko vraj zomrel

Jedna z rodín zažila nepredstaviteľné chvíle. Lekárka z pardubickej nemocnice im oznámila, že ich rodinný príbuzný zomrel. Ako sa ukázalo, došlo k zámene mien a muž zatiaľ spokojne spal na inej izbe.

Všetko sa udialo počas uplynulej soboty. Príbuzní sa po nepríjemnej správe vybrali do nemocnice, aby prevzali osobné veci „zosnulého“.

„Keď som sa išla pozrieť na lôžko, na ktorom vraj dedo skonal, neverila som svojim očiam. To sa nedá popísať, keď tam zrazu vidíte toho človeka pokojne spať. Bol to absolútny šok. Otriaslo to nami,“ povedala Českej televízii „nevesta“ 92-ročného muža.

Nemocnicu situácia mrzí

„Omyl nás veľmi mrzí. S rodinou, ktorej sa aj touto cestou znovu ospravedlňujeme, sme v kontakte a celú nežiaducu udalosť preverujeme,“ vyjadrila sa hovorkyňa pardubickej nemocnice Kateřina Semrádová.

Ako hovorkyňa dodala, v nemocnici sa im až doteraz nič podobné nestalo. Pri úmrtí pacienta majú zavedený detailný postup. Vedenie nemocnice teraz rieši, kde sa stala chyba.

„Chceme čo najskôr prijať také opatrenia, aby sme zamedzili opakovaniu podobnej situácie v budúcnosti,“ dodala hovorkyňa. Podľa iDnes.cz teraz rodina zvažuje právne kroky. Dôvodom je šok, ktorý pre chybu nemocnice utrpela.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk