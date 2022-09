Miro Žbirka sa počas života rozprával s kráľovnou: VYRAZILA mi dych, povedal o Alžbete II.

Vedeli ste, že spevák Miro Žbirka patril do úzkej skupiny ľudí, ktorá mala tú česť nielen pozdraviť počas života britskú kráľovnú, ale sa s ňou aj rozprávať?

Stretnutie Alžbety II. so spevákom prebehlo v roku 2008, keď kráľovná prvýkrát pricestovala na Slovensko. O čom sa rozprávali?

„Očakával som, že pôjde len jedno z mnohých formálnych prijatí, ktoré kráľovná počas svojej návštevy absolvuje. Takže keď sa zastavila a priblížila sa ku mne, bol som v šoku. Stručne som jej porozprával našu rodinnú históriu, ako sa moja mama Angličanka vydala za manžela Slováka, prezradil v minulosti pre CNN Prima NEWS.

Neostalo však len pritom. „A nakoniec sa ma kráľovná opýtala: „Vy spievate? Takže je jasné, že vedela, kto som a čím sa živým. Úplne mi tým vyrazila dych, toto som vôbec nečakal.“

Napriek tomu, že Meky absolvoval množstvo vystúpení, priznal sa, že mal trému. „Ale vôbec si nie som istý, či som v nervozite niečo nepokazil. Dúfajme, že to bolo v pohode,“ a povedal, že mal krátko pred stretnutím inštruktáž o dvorskej etikete.

Ako na neho pôsobila tak vzácna spoločnosť? „Kráľovná Alžbeta II. je veľmi príjemná dáma so zmyslom pre humor. Určite to nebolo strohé alebo možno dokonca neosobné. Bol to jeden z najsilnejších zážitkov v mojom živote,“ vyznal sa v minulosti Miro Žbirka.