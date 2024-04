Mladá Holanďanka je fyzicky zdravá, no podstúpi EUTANÁZIU: Má na to SMUTNÝ dôvod

Svetovými médiami preletel smutný príbeh. Zoraya ter Beeková je 28-ročná Holanďanka, ktorá aj napriek tomu, že je fyzicky v poriadku, začiatkom mája ukončí svoj život eutanáziou. Ako s odvolaním sa na zahraničné weby informoval server novinky.cz, žena trpí ťažkými depresiami a poruchou osobnosti. Navyše, lekári jej oznámili, že nemá žiadnu nádej na zlepšenie stavu.

Podľa jej slov vždy dávala najavo, že pokiaľ sa jej stav nezlepší, už viac nechce žiť. „Oslobodím sa od života,“ povedala.

Mladá žena priznáva, že má strach. „Smrti sa trochu bojím, pretože je to tá najväčšia neznáma. Nevieme, čo bude ďalej, alebo tam nie je nič? To je tá desivá časť,“ povedala pre Daily Mail.

Svoj odchod zo sveta si však dôkladne naplánovala. Eutanáziu podstúpi vo svojom dome na gauči. Vedľa nej bude jej priateľ a nechce, aby pri tom hrala žiadna hudba. Potom jej lekár podá sedatívum a vzápätí látku na zastavenie srdca.

Žena prezradila, ako to prebieha. Sedatívami sa podľa nej „upokoja nervy a vytvorí sa príjemná atmosféra.“ Po doktorovej otázke, či je pripravená, si ľahne na gauč. Následne sa doktor opäť opýta, či je pripravená podstúpiť eutanáziu. Potom zaháji zákrok a popraje jej „šťastnú cestu.“

„V mojom prípade to asi bude prianie, aby som si pekne zdriemla. Neznášam, keď ľudia hovoria šťastnú cestu. Ja nikam nepôjdem,“ dodala.

Mladá žena sa rozhodla, že nebude mať pohreb a jej telo bude spopolnené. Priateľ potom rozptýli jej popol na peknom mieste v lese, ktoré už spolu vybrali.

Holandsko je jednou z troch krajín EÚ, kde je eutanázia povolená pre ľudí, ktorí prežívajú „neznesiteľné utrpenie bez vyhliadky na zlepšenie.“

Zo štatistík vyplynulo, že v roku 2022 v krajine takto ukončilo svoj život 8 720 ľudí. Je to o 14 percent viac než v predošlom roku.

Foto: ilustračné

Zoraya ter Beek is one of a growing number of people across the West choosing to end their lives rather than live in pain. Pain that in many cases can be treated.



In 2022, euthanasia comprised 5% of deaths in the Netherlands. Read @rupasubramanya’s investigation:… pic.twitter.com/YHh2Sk6DbN