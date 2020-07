17. júl 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Mladá slovenská fitneska žiarila na dovolenke: V Chorvátsku ukázala dokonalú POSTAVU! FOTO

Nemá ani dvadsať rokov, ale "svet" jej leží pri nohách. Reč je o slovenskej fitneske Kristíne Juricovej, ktorá strávila dovolenku v Chorvátsku.

6 Galéria

Kristína je síce ešte mladá športovkyňa, veď predposledný augustový deň oslávi len dvadsiate narodeniny. Lenže, vo svete fitness už toho dokázala neúrekom.

Má dva tituly

Juricová, ktorá je inak rodáčkou z Trenčína, boduje vo svojej disciplíne na celej čiare. Už sa stala totiž dvakrát majsterkou sveta! A to myslíme kategóriu žien, a nie junioriek! K čoraz viac populárnemu športu slovenských žien sa dostala cez tanec ako malé dievča. "Veľmi ma tanec nebavil, bolo to pre mňa málo akčné. Kamarátka mojej mamy ma priviedla k fitness, kde chodila aj jej dcéra. Začala som ako šesťročná. Už keď som prišla na prvé hodiny, vedela som, že to budem robiť naplno,“ prezradila pre portál Stars for Stars. Práve pod tento projekt slovenských športovcov mladá Kristína patrí.

Odskočila si k moru

Talentovaná a úspešná fitneska je takmer stále vo fáze prípravy. Pred vypuknutím koronavírusu, presnejšie v decembri, sa stala druhýkrát majsterkou sveta. No, a keďže má pred sebou ďalšie výzvy, tvrdo trénuje. Aj ona si však našla pár dní voľna a vyrazila k moru do Chorvátska. Práve na plážach neďaleko mesta Split ukazovala svoju dokonalú postavu.

Zdroj: Dnes24.sk