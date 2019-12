26. december 2019 Jakub Forgács Rôzne Mladý šachový talent z bystrického gymnázia: Šach ma učí aj ako zvládať prehry

Stella Sáňková hrá šach už od desiatich rokov. Napriek tomu, že mnohí jej súperi začali ešte v škôlke, môže sa pochváliť veľkými úspechmi, a to nielen z majstrovstiev Slovenska.

Študentka 3.F triedy na Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici Stella Sáňková (17) pochádza z Detvy. Na prvý pohľad by ste asi len ťažko tipovali, čomu sa táto mladá baba venuje. Je totiž výbornou šachistkou, čo dokázala aj na nedávnych majstrovstvách Slovenska v rapid šachu stredných škôl, kde získala chýbajúci titul do svojej zbierky šachových úspechov.

Kedy si sa rozhodla, že sa chceš venovať šachu a kto ťa ho vôbec naučil hrať?

Šach som začala hrávať, keď som mala desať rokov v piatom ročníku na základnej škole. V detstve ma ťahať figúrkami naučil môj dedko a môj ujo, na základnej škole to vylepšil môj učiteľ matematiky Mgr. Gustáv László, ktorému som za to dodnes vďačná. Môj šachový klub v Detve ma zobral na prvé majstrovstvá Slovenska, kde som objavila krásu šachu a začala sa mu venovať denne.

Máš možnosť trénovať šach aj na škole?

Áno, na šachovom krúžku, ktorý vedie pán profesor Holéczy, avšak pravidelne tam nechodím, pretože mám svoj vlastný program tréningov a často sa rovno zo školy ponáhľam domov do Detvy. Každopádne si myslím, že tento šachový krúžok môže rozvíjať myslenie iných študentov.

Podarilo sa ti krásne vypracovať a nedávno si sa stala majsterkou Slovenska stredných škôl v rapid šachu. V čom sa líši od toho klasického, ktorý bežne hrávajú ľudia doma?

Rapid šach, ktorý som nedávno vyhrala, sa od klasického šachu líši hlavne časovo. Kým rapid šach sa hrá najbežnejšie na 20, 15 alebo 10 minút s prídavkom 5 alebo 10 sekúnd po každom ťahu, klasický a pre mňa ten hlavný šach, sa hráva na 90 minút s pridaním 30 sekúnd po každom ťahu.

Čo je na rapid šachu najnáročnejšie?

Na rapid šachu je pre mňa najnáročnejši­e nemíňať veľa času nad každým ťahom. Patrím medzi typy ľudí, ktorí na určité rozhodnutie potrebujú viac času, potrebujú lepšie a hlbšie zanalyzovať situáciu a až potom sa rozhodnúť. Keď mám na výber dva rovnocenné ťahy, je pre mňa ťažké do niekoľkých sekúnd vybrať ten správny, a tak často robím chyby alebo v tom najhoršom prípade aj miniem všetok čas a prehrám. Veľmi náročné je aj odohrať viac kôl za jeden deň. Pri rapid šachu sa bežne hrá za deň sedem alebo deväť zápasov (partií), pri klasickom je to jeden, nanajvýš dva za deň. Sústrediť sa každú hodinu na úplne iný druh pozície dokáže byť veľmi vyčerpávajúce.

Pri šachu sa hovorí, že dobrí hráči predvídajú viacero ťahov dopredu. Dokážeš to aj ty?

Veľmajstri dokážu prepočítať veľké množstvo ťahov dopredu, vidia pozíciu povedzme o 15 ťahov a už analyzujú, čo všetko sa môže stať. Vidieť ťahy dopredu nie je až také ťažké, ale vidieť tie správne a najlepšie ťahy dopredu, to je už umenie. Všetko záleží od pozície a psychiky človeka, ale celkovo by som mohla povedať, že dokážem vidieť päť – šesť ťahov dopredu. Samozrejme, nie je to len päť – šesť ťahov, pretože každý ťah sa rozvetvuje na drobné varianty, ktorých je vždy veľa.

Máš na svojom konte aj ďalšie šachové úspechy?

Šach hrám už sedem rokov, čo nie je až tak veľa ako sa zdá, pretože hráčky v mojej kategórii už v škôlke hrávali svoje prvé turnaje. Za tento krátky čas sa mi ale podarilo dosiahnuť zopár úspechov. Ako najdôležitejší považujem Majstrovstvá Európskej Únie do 14 rokov v roku 2016, ktoré som vyhrala a ktoré mi otvorili dvere do sveta. Ďalej sa mi trikrát podarilo vyhrať majstrovstvá Slovenska, pričom prvýkrát som vyhrala do 14 rokov, druhýkrát dve kategórie naraz do 16 a 20 rokov a tretíkrát opäť dve kategórie do 18 a 20 rokov. Vďaka týmto výhram som Slovensko reprezentovala na majstrovstvách sveta v Grécku, Turecku a v Indii, kde sa mi podarilo získať obrovské skúsenosti a kamarátov po celom svete. Slovensko som reprezentovala na dvoch olympiádach družstiev do 16 rokov ako aj na majstrovstvách Európy dvojčlenných družstiev dievčat do 18 rokov, kde sme s mojou spoluhráčkou Dominikou Ferkovou z Bardejova získali tento rok pre Slovensko bronzovú medailu. Úspechy v rapid šachu sú už trochu skromnejšie, keďže zrýchlený šach nie je pre mňa zrovna tá pravá „šálka čaju“. V roku 2017 som vyhrala Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu, ktoré sa vždy hrajú po hlavných Majstrovstvách Slovenska. No a tento rok sa mi podarilo získať chýbajúci titul, a to titul majsterky Slovenska v rapid šachu stredných škôl, kde som reprezentovala hlavne svoju školu.

Šach učí predvídať, plánovať či zlepšuje kreativitu. Pomáha ti to nejako aj v osobnom živote či škole?

V osobnom živote mi šach pomáha viac než si uvedomujem. V prvom rade je to rozhodovanie, kde sa učím rýchlo vybrať možnosti a rozhodnúť, ktorá mi vyhovuje najviac, v mnohých prípadoch aj pod stresom časovej tiesne. Šach podporuje kreativitu, fantáziu, logické myslenie a predstavivosť. Často sa divím, že dostanem skvelý nápad a neviem ani, kde sa to vo mne berie. Ďalej je to plánovanie, ktoré potrebujem každý deň. Tak ako v šachu si vytvorím plán ako vyhrať, tak aj v živote si vytvorím cestu ako niečo dosiahnuť. Šach ma učí aj ako zvládať prehry a ako sa namotivovať na ďalšie zápasy.

Mala si už možnosť, zahrať si s nejakým šachovým veľmajstrom, prípadne to máš aspoň v pláne?

Stretnúť sa s veľmajstrom je veľká česť, ktorá na mňa určite ešte čaká. Oficiálne som partiu s veľmajstrom ešte nehrala, neoficiálne áno. Na Slovensku máme jedného mladého veľmajstra zo Žiliny, volá sa Jerguš Pecháč a mala som už možnosť s ním odťahať pár ťahov a po nekrátkom čase uznať jeho veľmajstrovskú hru a s úsmevom zložiť kráľa. :)

Keď práve neštuduješ a nehráš šach, čomu inému sa venuješ vo svojom voľnom čase?

Ak nehrám šach, študujem, ak neštudujem, hrám šach. Vo svojom voľnom čase najradšej hrávam na internete rýchle (najčastejšie minútové) šachové partie s kamarátmi. Nejde ani o ten šach, ale tú zábavu, ktorá vzniká pri nedostatku času. Rada ešte hrávam basketbal, pingpong a v neposlednom rade rada pozerám filmy a spím. :)

