Mobilný operátor niekoľko dní s obmedzeniami! Ľudia sú už nahnevaní Zákazníci najväčšieho mobilného operátora na Slovensku pocítili obmedzenia. Mnohým to prinieslo rôzne nepríjemnosti. 3. august 2021

Ako sme vás pred pár dňami informovali v našom článku, Orange mal problémy celého radu služieb. Aj po pár dňoch niektoré obmedzenia pretrvávali, zákazníci sa už ale od utorkového rána prihlásili do svojej zóny Môj Orange.

Konečne som si zaplatil faktúru!

Po víkende problémy pokračovali a stále nefungovala ani zákaznícka zóna. V pondelok ráno niektorým zákazníkom prišla sms správa, ako si môžu po kliknutí na priamy odkaz zaplatiť faktúru.

Táto funkcia niekoľko dní nefungovala a mnohí si faktúry nemohli zaplatiť priamo cez Orange zónu už od piatku.

,,Potešil som sa, konečne som si zaplatil faktúru, ale som zvedavý, či mi vďaka tomu, že zlyhali, dajú zaplatiť aj penále z omeškania," napísal náš čitateľ Peter, ktorého podnet preverujeme priamo u operátora.

2. 8. 2021 zverejnil Orange na svojom webe ďalší oznam o obmedzení. / Zdroj: Orange

Reklamácie faktúr?

To však nie je všetko. Viacerí sa na diskusných fórach sťažovali aj na to, že im začali prichádzať správy o registrácii spoplatnených služieb, ktoré si neobjednali.

„Okamžite som kontaktovala zákaznícku linku, v systéme však nevideli, že mi poslali takéto správy. Odporúčali mi počkať na faktúru, a ak to tam bude, tak reklamovať,“ uviedla pre našu redakciu zákazníčka Katka.

Mobilný operátor sa ospravedlňoval aj v pondelok, kedy zverejnil na svojom webe oznam o dočasnom obmedzení v čase od 22:00 do 05:00 hod. Podľa ich slov mala prebiehať plánovaná údržba webových stránok spoločnosti, ktorá by mohla spôsobiť nedostupnosť niektorých aplikácií a služieb stránky.

Niekoľko dní

„Tento problém predsa evidujem ako zákazník už od piatku. Zákaznícka zóna je odvtedy z technický príčin nedostupná cez všetky možností prihlásenia /heslo/mobilná sieť/sms kód,“ zdôraznil nám čitateľ Adam. Niektoré problémy pokračovali stále aj v utorok ráno, kedy sa na stránke mobilného operátora už nenachádzal žiaden oznam o obmedzení.

„Prihlásenie do zákazníckej zóny cez notebook mi nefungovalo, ale cez mobil to už funguje, konečne!“ tešil sa zákazník. Cez váš počítač sa síce prihlásite, ale do zákazníckej zóny vás už systém nepustí a oznámi, že stránka je z technických príčin nedostupná.

Zdroj: Orange