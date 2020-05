Moderátorka Paríšková statočne znáša chemoterapiu: S úsmevom sa ostrihala dohola! FOTO

View this post on Instagram

Ospravedlňujem sa všetkým pacientom v NOU za dnešný hluk. Pod balkón nemocnice mi dnes nabehla celá moja divoká, hlučná milovaná banda😍 Aj s dalekohladom a vyznaniami❤️ #mojelasky #family #synovia #manzel #cancer #rakovina #love #anetapariskova #moderatorka #tvjoj #nou