Hokejista Gáborík sa stal otcom: Manželka Ivana mu porodila vytúžené dieťatko!

View this post on Instagram

Športová značka 4F ( @4F_official) ,opäť pomáha. Tentokrát zdravotníkom v boji proti koronavírusu. Celý zisk z predaja týchto nových tričiek bude darovaný na podporu práce Univerzitnej nemocnice v Bratislave – kliniky infektológie. Ak sa chcete zapojiť do iniciatívy LINK V BIO #4F #4Fpomaha