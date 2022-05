Zdroj: TASR/Martin Baumann Môžu Slováci na rodinný balíček pomoci ZABUDNÚŤ? Kolíková pripúšťa čierny scenár! Dá sa očakávať aj to, že žiaden sociálny balík nebude, pretože proces je veľmi pochybný a legislatíva môže skončiť na Ústavnom súde SR. 22. máj 2022 han Zo Slovenska

22. máj 2022 han Zo Slovenska Môžu Slováci na rodinný balíček pomoci ZABUDNÚŤ? Kolíková pripúšťa čierny scenár! Dá sa očakávať aj to, že žiaden sociálny balík nebude, pretože proces je veľmi pochybný a legislatíva môže skončiť na Ústavnom súde SR.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

„Myslím si, že tým, ako je ten proces hrubo porušený, je to vec, ktorá na Ústavnom súde môže pristáť,“ skonštatovala Kolíková. Problém je podľa nej v tom, že o návrhu sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Viac to nechcela komentovať. Balík sa mal podľa nej nastaviť pre ľudí, ktorí sú naozaj v núdzi, teda aj pre seniorov či nezamestnaných.

Nemyslí si, že zameranie na rodiny s obrovským balíkom je správnou cestou.

Podporia ho, či nie?

Poslanci parlamentu okolo Petra Pellegriniho podali pozmeňujúci návrh. Žiadajú do balíka zakomponovať jednorazovú pomoc, aby sa týkala aj pracujúcich ľudí a aby garantovali dôchodcom, že pred Vianocami dostanú ešte ďalší dôchodok. Pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, poslanci balík nepodporia. Kolíková považuje za kľúčové, že sa 13. dôchodok vyplatí už v júli.

Kolíková súhlasí s tým, že sociálny balík je potrebný. Dodala, že SaS navrhla balík aj s príspevkom na bývanie a so zvýšením životného minima. Netreba podľa nej zvyšovať dane, keď má štát tzv. nadpríjmy.

Nechutnosť Matoviča

To, že mal minister financií Igor Matovič (OĽANO) rokovať s kotlebovcami, je podľa Kolíkovej „primerane nechutné“. Podľa Pellegriniho ide o vizitku toho, čoho je schopný Matovič, aby dosiahol svoje veci. Pellegriniho strana Hlas-SD zatiaľ vylúčila zo spolupráce OĽANO a ĽSNS. Odídencov z ĽSNS, ktorí pôsobia v mimoparlamentnej strane Republika, zatiaľ nevylúčila. Pellegrini priznal, že majú svoju minulosť a strana bude o tom pred voľbami ešte diskutovať.

Aj o Harabinovi

Politici reagovali aj na zadržanie bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR a exministra spravodlivosti Štefana Harabina. Vyšetrovateľ ho obvinil z trestného činu schvaľovania trestného činu a extrémistického trestného činu. Pri svojej obrane hovoril o platení odškodného. Kolíková nechce spochybňovať kroky orgánov činných v trestnom konaní v tejto veci.

„Myslím si, že by bolo veľkou chybou, aby sa ktokoľvek dal zastrašiť takýmito výrokmi,“ uviedla.

Pellegrini označil zadržanie ako trápne gesto pri exponovanej osobe. „Myslím si, že na Facebooku sú podstatne horšie a drastickejšie príspevky kadejakých ľudí. Zaujímalo by ma, či tiež boli popredvádzaní a či budú súdení. Ale u Harabina to asi tak dobre znie, lebo je to známa osoba a všetci ho vidia,“ povedal s tým, že vziať niekoho do basy za status je teatrálne gesto.

