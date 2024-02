16. február 2024 Krimi Mrazivé DETAILY tragickej nehody: V aute uhorel manželský pár! Nehoda mala fatálne následky pre manželov. Z horiaceho auta sa ich nepodarilo zachrániť.

Záchranné zložky boli vo štvrtok 15. februára vo večerných hodinách vyslané k dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste I/75 v katastri obce Semerovo v Novozámockom okrese.

„Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k čelnej zrážke dvoch vozidiel Volkswagen Golf a Hyundai Getz. 41-ročná vodička Golfu spolu so 45-ročnou vodičkou Hyundaiu boli prevezené so zraneniami do nemocnice,“ priblížila polícia.

Hyundai Getz začal po náraze horieť. Okrem vodičky v ňom sedeli ďalšie dve osoby, ktoré utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom.

Podľa portálu tvnoviny.sk išlo o manželský pár, ktorý sa nepodarilo z horiaceho vozidla zachrániť. Okolnosti dopravnej nehody, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk