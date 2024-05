12. máj 2024 ELA Krimi MRAZIVÝ prípad: Veroniku († 38) z nemocnice pustili domov, o pár hodín bola MŔTVA! Prípad s tým najhorším koncom. Veroniku niekoľko mesiacov trápili ukrutné bolesti hlavy. Nepomohla ani návšteva odbornej lekárky, ani privolanie záchranky.

38-ročná Veronika z obce Most pri Bratislave, mamička malej dcérky, trpela obrovskými bolesťami hlavy už niekoľko mesiacov. manžel jej musel niekoľkokrát zavolať sanitku. Záchranári k Veronike kvôli bolestiam prišli do obce Most pri Bratislave celkovo trikrát. O hroznom prípade smrti mladej mamičky informuje spravodajský portál noviny.sk.

Mesiace ju bolela hlava

„Mala strašné bolesti hlavy. Neskutočné bolesti, tŕpnutie ruky a nevedela sa ani pohnúť z postele. Volali sme pohotovosť. Tu došli, povedali, máte panický atak, to je bežné, dýchajte do sáčku,“ povedal pre TV JOJ manžel Petar.

O mesiac sa stav Veroniky opäť zhoršil. Išli preto k obvodnej lekárke. Tá jej povedala to isté. Silnú bolesť hlavy si podľa manžela celé týždne tlmila liekmi na to určenými. Až prišiel pondelok minulý týždeň. Veronika v noci 20-krát silno zvracala.

„Ja som sa bál, aby sa neotrávila. Hneď som volal na tiesňovú linku,“ uvádza manžel. Sanitka aj prišla a odviezla ju do nemocnice v Ružinove.

Odtiaľ Veroniku prepustili krátko pred piatou hodinou ráno. Celú cestu domov opäť zvracala. Manžel jej odbehol niečo kúpiť a už ju našiel na zemi. „A hovorila: zomieram, zomieram. Hovorím – zlato, volám sanitku. Nie oni mi nič nepomôžu, ja zomieram,“ opisuje posledné hrozivé momenty Petar Petrov. Sanitka tak prišla po pár hodinách znova, no Veronika odľa Petara záchranári nevedeli 10 minút nájsť prístroj na oživovanie.

U Veroniky nastala mozgová smrť a za krátky čas zomrela. CT prístroj odhalil už neskoro, že mala cystu na mozgu.

Kto pochybil?

Podľa hovorkyne Univerzitnej nemocnice Bratislava, Evy Kliskej sa pacientka na bolesti hlavy sťažovala až pri druhom príjme, kedy už bola resuscitovaná.

Pri prvom mala hovoriť o bolestiach brucha a zvracaní po zjedení hubovej polievky. Keď ju previezli na ARO a urobili vyšetrenia, zistili, že má obštrukčný hydrocefalus spôsobený malou cystou.

„Pacientka dostala komplexnú liečbu na opuch mozgu. Žiaľ jej prognóza bola nezlučiteľná zo životom. Pacientka nebola nikdy liečená na bolesti hlavy, napriek tomu, že sa opakovane sťažovala svojej obvodnej lekárke,“ uviedla Kliská. Obvodná lekárka po kontaktovaní TV JOJ nereagovala.

Manžel Petar ostal s ich malou dcérkou sám. „Neviem, čo budem robiť. Nemám chuť ani žiť. Budem sa snažiť pomôcť aspoň našej dcére. My sme mali neskutočnú lásku,“ prehovoril užialený manžel.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk