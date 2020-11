2. november 2020 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Muž nerešpektoval čas pre seniorov: SBS-kári ho SPACIFIKOVALI ako v akčnom filme! VIDEO

Po sociálnych sieťach sa šíri video z dnešného dopoludnia, kedy sa vybral muž do obchodu v čase vyhradenom pre seniorov. Keď strčil do strážnika, dostal lekciu.

Zdroj: YouTube.com/Mário Vidák

Videozáznam z potýčky dala na internet užívateľka Facebooku, ktorá pridala aj komentár: „Keď chceš vodu pred jedenástou v Bille, ale nemáš 65+. Toto je choré.“

Už sa šíri

Vďaka pohotovej reakcii autorky môžeme vidieť, že aj takto vyzerá nedodržiavanie opatrení v reálnom živote. Muž, ktorého prízvuk naznačuje, že nie je zo Slovenska, mal našliapnuté do predajne BILLY na Bajkalskej ulici v Bratislave. Pred vchodom však narazil na strážnikov, ktorí ho nepustili, pretože nemal mať 65 a viac rokov. Tí majú prednostný čas od 9.00 do 11.00 hod.

Keď však zákazník strčil do jedného z ochrankárov, začala potýčka, v ktorej mali navrch SBS-kári a „narušiteľa“ zložili k zemi pred predajňu. Následne zavolali políciu. VIDEO sa už dostalo aj na YouTube.

Incident okamžite rozdelil Slovensko na dva tábory. Na ten, ktorý velebí prácu SBS-károv a na ten, ktorý sa prikláňa na stranu muža smerujúceho na nákup.

Vyjadrenie reťazca

Obrátili sme sa priamo na spoločnosť BILLA o vyjadrenie. „Je nám veľmi ľúto, že naši zákazníci boli svedkami tejto situácie, my však máme povinnosť nevpustiť vo vyhradených hodinách do predajne nikoho mimo seniorov nad 65 rokov. Incident sa stal pri vstupe do jednej z našich bratislavských predajní približne o 10.00 hod., kedy sa agresívny zákazník v čase seniorských hodín snažil vojsť do predajne, čomu sa snažili naši SBS pracovníci zabrániť. Po slovných i fyzickom útoku bola privolaná policajná hliadka,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Kvetoslava Kirchnerová pre Dnes24.sk.

Kde bol problém?

Debatu o tom, kto mal pravdu ešte viac rozprúdilo to, že práve dnes začali platiť certifikáty z celoplošného testovania. Predajcovia totiž môžu pred vstupom do obchodu od ľudí žiadať modrý lístok o tom, že má negatívny výsledok na COVID-19. „Odmietame informácie, ktoré sa šíria sociálnymi sieťami, že sme daného zákazníka odmietli pustiť do predajne kvôli chýbajúcemu negatívnemu COVID-testu,“ dodáva hovorkyňa.

„Nebudeme zákazníkov kontrolovať, či majú negatívny test, pri vstupe do predajní však máme oznam o zákaze vstupu osôb okrem povolených výnimiek. Potraviny ako základnú životnú potrebu si môžu ísť do najbližších potravín zakúpiť aj ľudia, ktorí neboli otestovaní, a teda nemajú certifikát,“ poznamenala Kvetoslava Kirchnerová.

