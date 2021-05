Muž z filmu V Sieti skončil v rukách polície: Obťažoval neplnoleté dievča!

Kriminalisti pritom už proti dotyčnému vedú trestné stíhanie, dokonca jeho praktiky boli zachytené v dokumentárnom filme V sieti. Ako informuje portál novinky.cz, súd rozhodol o jeho umiestnení do väzby.

K prípadu sa vyjadrila jesenická policajná hovorkyňa Tereza Neubauerová. Muž mal neplnoletú dievčinu z Jesenicka cez sociálnu sieť Facebook. A to pod falošným profilom.

„Chcel naviazať sexuálny kontakt, a keď mu prezradila svoj vek a o komunikáciu s ním nemala záujem. Na to však nebral ohľad a dokonca ju presviedčal k osobnej schôdzke. Našťastie si to dievča nenechalo pre seba, a tak sa do prípadu pustili kriminalisti,“ povedala hovorkyňa.