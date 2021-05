Zdroj: pixabay.com TABLETKA namiesto vakcín proti korone: Testovanie na ľuďoch sa už začalo! Tabletka ako stopka korony? Bude to prelomový objav? 15. máj 2021 Monika Hanigovská Magazín

15. máj 2021 Monika Hanigovská Magazín TABLETKA namiesto vakcín proti korone: Testovanie na ľuďoch sa už začalo! Tabletka ako stopka korony? Bude to prelomový objav?

Zatiaľ má len nič nehovoriaci názov PF-0732133, no pravdepodobne jeho účinky spoznajú čoskoro všetci. Za jeho vznikom stojí farmaceutická spoločnosť Pfizer.

Tá sa nedávno pochválila, že zahájila prvú fázu klinického testovania orálne podávaného lieku proti korone. PF-0732133, novú nádej ľudstva, začali v týchto dňoch testovať na ľuďoch.

Ako na HIV

Mechanizmus účinku testovaného lieku je podobný ako u antivirotík užívaných pri boji s HIV alebo žltačky typu C.

Ide o takzvaný inhibítor proteázy, ktorý sa naviaže na vírusové enzýmy a zároveň im zabráni v replikácii. Informuje o tom český portál novinky.cz. PF-0732133 dobre reaguje aj na iné mutácie koronavírusu.

„Predklinické testy preukázali potenciál antivirotického účinku proti SARS-COV-2 i ďalším koronavírusom,“ informuje o tom vedúci pracovník Pfizeru Mikael Dolsten.

Tabletka ako liečba

Testovanie sa už rozbehlo. „Až 60 dobrovoľníkom od 18 do 60 rokov sa podala prvá špeciálne navrhnutá tabletka na zastavenie vírusu SARS-CoV-2,“ informuje o tom Telegraph.

„Ak bude pokus úspešný, znamená to, že domáca liečba proti korone začne pravdepodobne už tento rok,“ píše Telegraph.

Bez hospitalizácie

V praxi by to znamenalo, že liečiť proti korone sa môžeme v pohodlí svojho domova. To však nie je všetko. „Testované tablety sú určené na podanie v ranom štádiu ochorenia. Majú zabrániť rozvoju závažnej formy covidu-19 a hospitalizácii,“ informujú novinky.cz.

Farmaceutická spoločnosť Pfizer sa už teraz zameriava na pacientov s ťažkým priebehom ochorenia. Bude to pravdepodobne intravenózne podávanie lieku, ktoré im pomôže.

Foto: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Siahli by ste radšej po tabletke?



áno 82.1% nie 17.9%

Zdroj: Dnes24.sk