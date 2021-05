Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Na školách pribudnú noví zamestnanci s platom 1660 eur. Kto to bude? Minister školstva Branislav Gröhling oznámil veľký digitálny skok na slovenských školách. Učitelia i žiaci dostanú nové počítače i špeciálnych koordinátorov. 18. máj 2021 MI Zo Slovenska

18. máj 2021 MI Zo Slovenska Na školách pribudnú noví zamestnanci s platom 1660 eur. Kto to bude? Minister školstva Branislav Gröhling oznámil veľký digitálny skok na slovenských školách. Učitelia i žiaci dostanú nové počítače i špeciálnych koordinátorov.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Už od prvej vlny pandémie sa hovorilo o tom, že štát by mal pomôcť s počítačovým vybavením aspoň žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Mnohé deti z chudobných rodín sa totiž nemohli doma vzdelávať online, pretože jednoducho nemali potrebnú techniku.

Vďaka avizovanému digitálnemu skoku za 40 miliónov eur, ktorý oznámil minister školstva, by sa to konečne malo zlepšiť. Nová technika na školách však pomôže všetkým žiakom.

Prvé počítače už v septembri

Minister školstva Branislav Gröhling s neskrývaným nadšením na tlačovej konferencii oznámil, že vláda investuje 40 miliónov do digitálnych technológií pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl. Prvé počítače by mali dostať už v septembri.

„Pre základné školy nakúpime 16-tisíc zariadení pre učiteľov a 17-tisíc pre žiakov. Okrem toho sa vybuduje aj 250 počítačových študovní. Tie budú slúžiť najmä pre žiakov, ktorí nemajú doma potrebnú techniku a môžu sa tam učiť aj po škole,“ uviedol B. Gröhling.

V prípade stredných škôl sa nakúpi 17-tisíc počítačov pre učiteľov a v rámci toho aj tritisíc zariadení pre žiakov zo sociálne slabých rodín. Vybuduje sa 590 počítačových študovní na školách a ďalších 150 takýchto miestností vznikne na internátoch.

Na rozdiel od minulosti si tentoraz školy budú môcť samé vybrať, čo konkrétne potrebujú. Najprv sa urobí na školách digitálny audit a ministerstvo urobí zoznam zariadení, z ktorého si riaditelia škôl budú môcť vybrať rôzne typy počítačov, notebookov, či tabletov.

Je jasné, že peniaze nebudú stačiť pre potreby všetkých škôl, ktoré by prejavili záujem. Minister školstva upresnil, že prioritu budú mať tie, ktoré majú žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Nová pozícia

Hoci dlhé mesiace online vyučovania výrazne zlepšili digitálne zručnosti učiteľov i žiakov, stále majú mnohí z nich rezervy. Preto ministerstvo školstva vytvára novú pozíciu školských digitálnych koordinátorov.

„Školy dostanú účelovo viazané prostriedky na mesačnú mzdu tohto zamestnanca vo výške 1660 eur. Bude pomáhať učiteľom i žiakom pri práci s digitálnymi technológiami, aby ich vedeli využívať efektívne a zodpovedne,“ uviedol B. Gröhling.

Noví digitálni koordinátori budú pôsobiť v rámci vyučovania i po ňom a môžu nastúpiť už od septembra. Školy si ich majú hľadať samé. Minister Gröhling priznal, že to môže byť aj učiteľ, pretože na profesionálneho IT špecialistu by takýto plat bol asi príliš nízky.

Očakáva sa, že digitálni koordinátori budú v niektorých prípadoch pracovať aj na polovičný úväzok na viacerých školách, ktoré takto budú zdieľať jedného špecialistu.

Minister školstva verí, že aj vďaka týmto avizovaným digitálnym investíciam už žiaci a učitelia zvládnu lepšie prípadnú tretiu vlnu pandémie spojenú s opätovným zatváraním škôl. Počítače nakúpené do školských študovní si žiaci bez vlastnej techniky budú môcť požičať aj domov.

Zdroj: Dnes24.sk