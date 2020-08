7. august 2020 Zo Slovenska Muži zákona rozširujú rady: Hľadajú nové policajné psy

Policajti hľadajú nové policajné psy. Odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru (PZ) SR vypísal verejné obstarávanie na psy na služobné využitie v rámci PZ SR. Informuje o tom Ministerstvo vnútra SR na webovej stránke.

Požiadavky na kandidátov

Polícia hľadá konkrétne psy alebo suky stredných a väčších plemien ako napríklad nemecký ovčiak, belgický ovčiak – malinois či iných vhodných plemien alebo krížence. Psy by mali mať od 12 do 72 mesiacov a spĺňať by mali zdravotné a povahové požiadavky na výkon služby.

Medzi požadované vlastnosti patria primerané reakcie na rôznorodé prostredie, rušivé vplyvy a streľbu, schopnosť sledovať stopu, základná poslušnosť, teda ovládanie na vôdzke, štekanie na povel, aportovanie, odloženie a privolanie psa. Dôraz kladú tiež na schopnosť brániť psovoda.

Uchádzači majú spolu s cenovou ponukou predložiť medzinárodný veterinárny preukaz alebo pas zvieraťa s platnou vakcináciou proti besnote, psinke, parvoviróze, hepatitíde a kotercovému kašľu nie staršou ako jeden rok. Tiež veterinárne potvrdenie o stave psa nie staršie ako päť dní a preukaz o pôvode, ak ho má pes vystavený. Majiteľ psa musí predložiť aj RTG snímky na dyspláziu bedrových a lakťových kĺbov psa a tiež RTG snímky chrbtice psa nie staršie ako tri mesiace.

Predpokladaná cena zákazky je 21-tisíc eur.

Ponuky možno predkladať na emailovú adresu okhppz@ minv.sk do 24. augusta 15:00 hod. Majiteľa psa, ktorý splní podmienky účasti, polícia vyzve na predvedenie psa na posúdenie jeho kvality. „Kritériom hodnotenia bude najlepší pomer ceny a kvality,“ uviedlo Ministerstvo vnútra SR.

Zdroj: TASR