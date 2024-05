15. máj 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Na Európu sa rúti tlaková níž JULI! Prinesie EXTRÉMNE búrky, lejak a krupobitie Do Európy prichádza tlaková níž, ktorá prinesie lejaky a nebezpečné búrky. Na čo sa musíme pripraviť na Slovensku?

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Posledné dni sa niesli v znamení príjemného a stabilného počasia. Tomu je však koniec a prichádza radikálna zmena. Na Európu sa totiž rútia silné búrky a lejaky, ktoré prinesie tlaková níž JULI.

Ničivé búrky

„Búrky ako prvé udrú v Nemecku, kde už tamojšia meteorologická služba vydala najvyššie varovanie. Pôjde o silné až extrémne búrky, ktoré môžu byť sprevádzané aj krupobitím,“ uvádza iMeteo.sk s tým, že v Nemecku očakávajú aj výdatné zrážky (120 litrov na meter štvorcový).

Zrážky a búrky v stredu dorazia aj do Česka, pričom daždivé počasie by tam malo vydržať prinajmenšom do polovice budúceho týždňa.

„Búrky síce môžu mať ničivý potenciál, no na druhej strane treba povedať, že dážď je v Česku už potrebný a vzhľadom na vyprahnutú pôdu by mal priniesť skôr pozitíva,“ dodáva server.

Čo sa bude diať na Slovensku?

Podobné počasie môžeme očakávať aj na Slovensku. Prudká zmena tu nastane už vo štvrtok.

Slovensko sa musí pripraviť na prehánky a búrky, ktoré budú pretrvávať až do víkendu.

„Búrky by mali byť prevažne stacionárne, čiže sa budú pohybovať pomaly a do jednej lokality tak môžu priniesť veľké množstvo zrážok,“ uvádza iMeteo.sk.

