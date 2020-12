23. december 2020 Šport Na lyžovačku v Tatrách bez testu zabudnite: Kde vám dajú certifikát priamo pod svahom?

Chystáte sa na lyžovačku do Tatier a ešte nemáte test? Takáto je aktuálna situácia v v Tatranskej Lomnici, na Štrbskom Plese a v Bachledovej doline.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

V lyžiarskych strediskách v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese už fungujú od stredy mobilné odberové miesta na antigénové testovanie. Informoval o tom komunikačný manažér spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) Marián Galajda.

Prísne opatrenia

Pri príchode do hotela alebo lyžiarskeho strediska musia byť klienti pripravení preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Aj napriek zriadeniu testovacích bodov priamo v lyžiarskych strediskách TMR návštevníkom odporúča absolvovať takýto test ešte v mieste svojho trvalého bydliska. Po príchode do strediska sa tak budú môcť už bez zdržania venovať lyžovačke a svojmu zimnému pobytu.

Čoskoro aj Bachledka

Stredisko Bachledka Ski & Sun čoskoro spustí mobilné odberové miesto (MOM) zabezpečujúce antigénové testovanie na COVID-19. Nachádzať sa bude na začiatku obce Ždiar, zo smeru Tatranskej Kotliny. Informovala o tom manažérka marketingu strediska v Bachledovej doline Kristína Jakubová s tým, že tento projekt zrealizovali v spolupráci so spoločnosťou Strachan Group a obcou Ždiar.

Stredisko malo v pláne spustiť lyžiarsku sezónu 18. decembra, čo ale podmienky nedovolili. „V prípravách pokračujeme a sezónu otvoríme hneď ako to bude možné,“ ozrejmila Jakubová. Ako doplnila, plánovaný deň spustenia mobilného testovacieho centra v Ždiari je 28. decembra, kedy nielen lyžiari, ale aj návštevníci širšieho okolia majú možnosť získať pre seba i pre celú rodinu antigénový test.

Bližšie informácie o umiestnení MOM, ako aj prevádzkové časy nájdu ľudia na webovej stránke strediska www.bachledka.sk. „Všetkým návštevníkom a lyžiarom aj napriek jeho zriadeniu odporúčame prísť do strediska s už platným negatívnym testom. Najväčšou výhodou toho je, že v prípade pozitívneho testu si návštevníci ušetria komplikácie s rušením pobytov, a vedia všetko vyriešiť ešte z domu, načas a bez stresov,“ uviedla Jakubová.

Komerčné testy

V prípade, že bude pobyt klientov vo Vysokých Tatrách dlhší ako 72 hodín, k dispozícii bude viacero odberových miest s dostatočnou kapacitou pre možnosť testovania alebo môžu návštevníci využiť komerčné TMR odberové miesta. Ako priblížil Galajda, V Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese sú v prevádzke v čase od 9.00 h do 13.00 h a od 14.00 do 18.00 h. Počas sviatkov vo štvrtok (24. 12.) sú zatvorené a v piatok (25. 12.) fungujú od 13.00 do 17.00 h.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: TASR