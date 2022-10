Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Bratislavský kraj Na moste SNP došlo k dráme: Polícia zachraňovala zúfalého muža, ktorý chcel skočiť! Vyjednávač Pohotovostného policajného útvaru so svojím vytrvalým prístupom mužovi podľa polície pomohol a svoje konanie si rozmyslel. 8. október 2022 Krimi

Policajti boli včera 07.10.2022 vo večerných hodinách privolaní na preverenie oznámenia na moste SNP. Bratislavská krajská polícia o o tom informuje na sociálnej sieti.

Rozmyslel si to

„Tam sa mal nachádzať zúfalý muž odhodlaný skočiť do Dunaja. Hliadky, vrátane vyjednávača PMJ po príchode na miesto začali s mužom ihneď komunikovať až do príchodu policajného vyjednávača Pohotovostného policajného útvaru. Ten so svojím vytrvalým prístupom mužovi pomohol a svoje konanie si rozmyslel,“ upresnila polícia, že udalosť mala šťastný koniec.

Zdroj: TASR