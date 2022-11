8 Galéria Instagram.com/queen.plackova Zdroj: Instagram.com/kollarboris Na palube s Plačkovou! Po „hekerskej“ kauze s káblom si to Kollár namieril do Dubaja Kým bežní Slováci už aj pomaly zabudli, že boli nejaké voľné dni a zarezávajú v práci, parlamentné lavice zívajú prázdnotou. 3. november 2022 ELA Správy Politika

3. november 2022 ELA Správy Politika Na palube s Plačkovou! Po „hekerskej“ kauze s káblom si to Kollár namieril do Dubaja Kým bežní Slováci už aj pomaly zabudli, že boli nejaké voľné dni a zarezávajú v práci, parlamentné lavice zívajú prázdnotou.

Schôdza Národnej rady (NR) SR, ktorú minulý týždeň prerušili pre kybernetický incident, bude pokračovať v utorok 8. novembra od 9.00 h. Informoval o tom predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na stredajšej tlačovej konferencii.

K problému s káblami došlo v miestnosti kultúrneho výboru a spôsobil ho poslanec Róbert Halák z výboru pre kultúru a médiá. Poslanec z klubu OĽANO mal prehodiť káble na svojom mieste.

Zbalil kufre

Ešte včera sa pred novinármi rozhorčoval, ako chce koalícia pracovať a prekazil to „hekerský útok“ a blokovanie rokovaní strany SaS. Sám Kollár povedal, že obvolal všetky strany, aj koaličné, aj opozičné, či prídu do práce. Keďže, ako dodal, mnohí mohli mať naplánované dovolenky. A veru!

„Naprieč celým politickým spektrom sme sa dohodli, že schôdza bude až 8. novembra,“ povedal šéf parlamentu. Nuž a o pár hodín na to nelenil, zbalil kufre, a hoci sa dnes malo technicky kontrolovať spojazdnenie parlamentu, predseda už v tom čase zrejme sedel na pláži. V noci odletel do Dubaja.

Na palube si ho náhodou všimla cestujúca Veronika, ktorá odlietala z viedenského letiska Schwechat.

Štyri dni voľna

„Dnes super let. Že budem sedieť s celebritami v lietadle, som ani nesnívala,“ napísala Veronika na Instagram a pridala hashtagy VIP-iek, medzi ktorými sa náhodou ocitla.

„Na základe včerajšej tlačovej konferencie (2. 11) bolo jasné, že sa technický problém identifikoval. Boli navrhnuté riešenia na minimalizáciu obdobného problému do budúcna. V súčasnosti to riešia odborníci a teda, dnes (3.11.) v Národnej rade Slovenskej republiky prebieha testovanie hlasovacieho systému. Predseda parlamentu zároveň s týmto záverom oboznámil všetky parlamentné politické strany, okrem SaS. Teda tie, ktoré súhlasili s tým, že schôdza bude pokračovať 8. novembra. Na základe všetkých týchto skutočností sa predseda parlamentu rozhodol využiť štyri dni voľna na cestu do zahraničia,“ uviedla pre TV Markíza hovorkyňa národnej rady Michaela Jurcová. Potvrdila, že šéf Sme rodina využil voľno na oddych v zahraničí.

Boris Kollár sa nikdy svojimi majetkami netajil. Jedna z jeho nehnuteľností sa nachádza v meste šejkov, teda priamo v Dubaji. No či to bola cieľová destinácia, alebo iba prestupoval na iný let, nie je potvrdené. Podľa zdroja Plus 7 dní by sa však v Emirátoch mala dlhšie zdržiavať dcéra poslankyne Sme rodina a Kollárovej expartnerky Petry Krištúfkovej Vanessa.

Na palube aj Plačková s rodinou

Boris Kollár podľa Veroniky nebol jediný prominentný cestujúci. Na palube podľa nej sedeli naši najznámejší influenceri Zuzana Strausz Plačková (31) a René Strausz (32) a ich iba dvojmesačný syn Dion. Práve hrdý otecko sa už stihol pochváliť aj fotografiami z tepla.

