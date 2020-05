14. máj 2020 Zo Slovenska Na slovenské hranice sa postaví takmer 200 profesionálnych vojakov

Vláda schválila nové opatrenia pri výkone kontroly hraníc a policajných kontrol v pohraničných oblastiach vnútorných hraníc SR.

Hliadky Policajného zboru (PZ) môže do konca roka 2021 pri kontrole hraníc posilniť do 200 profesionálnych vojakov. Vyplýva to z Návrhu opatrení pri výkone kontroly hraníc a policajných kontrol v pohraničných oblastiach vnútorných hraníc SR, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

„Profesionálni vojaci budú vyčlenení na nevyhnutný čas a na účely eliminácie možných ohrození v súvislosti s protiprávnymi preletmi vzdušných prostriedkov cez vonkajšiu hranicu, protiprávnym prekračovaním vonkajších hraníc SR a neoprávnenými sekundárnymi pohybmi cez vnútornú hranicu SR,“ uvádza sa v materiáli. Pôsobiť majú predovšetkým na hranici Slovenska s Ukrajinou.

