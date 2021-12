Zdroj: TASR/Martin Baumann Na Slovensko opäť mieri sneženie! Počasie sa poriadne zhorší v niektorých kútoch krajiny Počasie sa na Slovensku opäť výraznejšie zhorší. Našu krajinu zasiahnu ďalšie vlny sneženia. 8. december 2021 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Čakajú nás ďalšie vlny sneženia. Informuje o tom portál imeteo.sk

Ďalšie sneženie

Nad Jadranom dochádza k neustálemu prehlbovaniu nových tlakových níži, zatiaľ čo do našej oblasti stále prúdi chladnejší vzduch od severu. Keď sa do tohto vzduchu dostanú tlakové níže so svojou vlhkosťou, tak to v zimnom období spôsobuje na našom území pomerne výrazné zrážky.

Ďalšia tzv. Jadranka, teda tlaková níž, ktorá sa nad naše územie nasunie z oblasti Jadranského mora prinesie sneženie na Slovensko už počas štvrtka, pričom sneženie príde hneď v niekoľkých vlnách.

Zasiahne najmä západ

Prvá vlna snehových zrážok dorazí na Slovensko vo štvrtok v skorých ranných hodinách. Snežiť začne od juhozápadu na mnohých miestach západného Slovenska, pričom pri teplotách okolo nuly sa bude pomerne rýchlo tvoriť snehová pokrývka.

Sneženie by sa malo v priebehu dopoludnia dostať aj nad časť stredného Slovenska, avšak sneženie sa zatiaľ očakáva len v západných okresoch stredného Slovenska.

Ešte výdatnejšie sneženie sa na našom území očakáva vo štvrtok po 10:00. Sneženie začne od juhozápadu naberať na intenzite najskôr v oblasti západného a postupne aj v oblasti stredného Slovenska, kde by sa malo rozsnežiť najmä vo štvrtok večer.

Kde napadne najviac snehu?

Na konkrétne predikcie očakávanej novej snehovej pokrývky je ešte pomerne skoro, avšak numerické modely odhadujú, že najviac snehu pribudne v oblasti západného Slovenska.

V západnej polovici nášho územia by malo počas štvrtka pripadnúť od 5 do 10 cm nového snehu. Vo vyšších polohách aj nad 10 cm.

ilustračné foto

Zdroj: iMeteo.sk