Zdroj: TASR/Jozef Ďurnik Na Slovensku sa výrazne ochladilo: Bude ešte snežiť a dokedy potrvá zima? + PREDPOVEĎ V uplynulých dňoch sa na našom území výrazne ochladilo, pričom predpovede naznačujú, že tak skoro sa to nezmení. 19. marec 2021 Rôzne

Na našom území zavládlo chladné a veterné počasie, ktoré je v severných okresoch Slovenska sprevádzané aj snehovými zrážkami. Takáto situácia bude na našom území panovať aj nasledujúce dni, informuje iMeteo.sk.

Stále by sme sa mali nachádzať v studenom, polárnom prúdení a to vďaka tomu, že nad východným Atlantikom sa bude nachádzať rozsiahla tlaková výš a súčasne sa nad východnou Európou bude nachádzať tlaková níž medzi ktorými bude do našej oblasti od severu prúdiť studený vzduch.

Teploty budú podpriemerné a bude snežiť

Do našej oblasti bude prúdiť studený a aj pomerne vlhký vzduch. V dôsledku toho sa budú tvoriť pomerne časté prehánky a tie budú na severe aj snehové.

„Teploty by tak nasledujúce dni mali byť na našom území na úrovni dlhodobého normálu, respektíve slabého podpriemeru. Počas dňa by teploty nemali stúpať nad hranicu +10 °C a v noci bude na celom našom území mrznúť,“ dodáva iMeteo.sk.

Jar sa vráti budúci týždeň

Zmena príde až v druhej polovici budúceho týždňa, kedy počasie preberie pod svoju kontrolu tlaková výš, ktorá sa bude presúvať z Atlantiku cez Európu a postupne k nám vtiahne teplejší vzduch od juhozápadu. Zároveň sa v druhej polovici týždňa postupne táto tlaková výš presunie cez naše územie a my sa dostaneme na jej zadnú stranu, čím sa ešte zintenzívni príliv teplého vzduchu.

Okrem toho, že sa začne otepľovať, dominantný vplyv tlakovej výše spôsobí aj to, že nás postupne čaká stabilnejší charakter počasia a postupné vyjasňovanie.

Teploty by mali v priebehu budúceho týždňa postupne rásť a približovať sa budú k hranici +20 °C.

Chladnejšie počasie nás čaká ešte celý tento týždeň a aj ten ďalší. Postupne sa však deň po dni začne otepľovať.

Predpoveď

Piatok: Polooblačno až oblačno, miestami prehánky. Teploty 2 až 7 stupňov Celzia.

Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty –1 až –4 a najvyššie denné 4 až 7 stupňov C.

Na strednom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty –2 až –7 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.

Na východnom Slovensku polooblačno až oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty –2 až –6 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.

V sobotu prevažne oblačno, prehánky. Teploty 2 až 7 stupňov C.

Na západnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty –1 až –4 a najvyššie denné 4 až 7 stupňov C.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty –2 až –7 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty –2 až –6 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.

V nedeľu malá oblačnosť. Teploty 3 až 8 stupňov C.

Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty –2 až –5 a najvyššie denné 5 až 8 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty –3 až –8 a najvyššie denné 3 až 7 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty –3 až –7 a najvyššie denné 3 až 7 stupňov C.

Zdroj predpovede: meteo.sk

Zdroj: iMeteo.sk