Na sociálnych sieťach sa šíri hoax. TAKÁTO je pravda o rade na bratislavskej onkológii!

150 onkologických pacientov takto čakalo na svoju liečbu! Píše sa v emotívnom texte pri obrázku obrovského radu pred Národným onkologickým ústavom.

Fotografia zo začiatku týždňa, keď sa v priestoroch Národného onkologického ústavu v Bratislave vytvoril dlhý rad sa šíri neuveriteľnou rýchlosťou. Ľudia sa rozhorčujú, sú nahnevaní a myslia si, že koronakríza spôsobila, že zraniteľní onkologickí pacienti nedostávali liečbu. Nad fotkou sa rozhorčovali dokonca aj politici.

Vyvodiť dôsledky

„Niekoľkí z vás mi poslali túto fotografiu. 150 onkologických pacientov takto čakalo na svoju liečbu. Hlava mi to neberie, neviem posúdiť, kde sa stala chyba, nevynášam žiadne úsudky, nebodaj rozsudky, ale nech to bolo čokoľvek, tento stav niekto spôsobil. Musia byť vyvodené dôsledky a deklarovaná garancia, že sa to už nikdy nebude opakovať,“ napísala na svojej facebookovej stránke Lucia Nicholsonová.

Náhoda

Zisťovali sme teda, čo sa v Národnom onkologickom ústave deje. Podľa našich informácií sa tam totiž pacienti tlačia viac ako inokedy. Napríklad 2-lôžkové izby dnes musia stačiť 3 pacientom. Ako nám však povedala špecialistka pre styk s verejnosťou tohto ústavu Patrícia Kubicová, onkologickí pacienti dostávajú riadne liečbu po celý čas mimoriadnej situácie. To, že v pondelok bol pred vchodom do nemocnice taký veľký rad, je dôsledkom viacerých náhod. Ústav odsúval len pravidelné ročné prehliadky vyliečených onkologických pacientov. Dokladuje to aj číslami.

„Kým činnosť iných zdravotníckych zariadení koronavírus výrazne utlmil, respektíve poskytovali len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, Národný onkologický ústav v niektorých oblastiach dosiahol väčší výkon ako v rovnakom období počas minulého roku. Na Oddelení ambulantnej chemoterapie podali v apríli celkovo 1 727 liečob, čo je viac ako mesačný priemer roku 2019,“ píše Patrícia Kubicová.

COVID-oddelenie

Nemocnica si teraz po dlhšom čase zavolala na kontroly pacientov, navyše v pondelok je vždy všade väčší nával. Tak sa to tentoraz nakopilo. Tak ako všade, museli, samozrejme, všetkým pred vchodom do nemocnice odmerať teplotu, čo tiež chvíľu trvá. No podľa hovorkyne išlo o výnimočný stav. Pravdou však je, že pacienti skutočne majú v nemocnici trochu menší komfort ako pred krízou.

„V Národnom onkologickom ústave sa od januára do apríla uskutočnilo 2 844 hospita­lizácií, čo je v porovnaní s rokmi 2019 a 2018 len minimálny pokles na úrovni 3 %. Ak vezmeme do úvahy, že od posledného marcového týždňa sme jedno celé oddelenie so 16-timi lôžkami vyčlenili ako COVID-oddelenie a tieto lôžka sme na bežné hospitalizácie vôbec nevyužívali, ide o výborný výkon,“ uzavrel generálny riaditeľ ústavu Tomáš Alscher.