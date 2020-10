31. október 2020 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Na testovaní NUDA nehrozí, ani náhodou! Kde inde by ste stretli CHAPLINA? VIDEO

Ľudí čakajúcich na testovanie rozveselil Charlie Chaplin. Mím Vlado Kulíšek takýmto spôsobom zabával občanov. V ktorom meste to bolo?

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Tí, ktorí ste už boli v dlhých zástupoch, dobre viete, že sa tam čas vlečie pomaly. Niektorí však mali šťastie!

Nečakaná návšteva

Trenčanov sa rozhodol nezištne zabaviť spomínaný mím alias Charlie Chaplin. A to priamo pred odbernými miestami.

„Ľudia sú takí zakríknutí, nehovoria, všetci sú takí smutní a roztrpčení, tak som sa rozhodol, že ich zabavím. Jediné, čo mi napadlo, bol tento Chaplin, i keď s rúškom je trochu zvláštny. Hádam sa mi podarilo ľudí zabaviť, myslím, že som vyčaril nejaké úsmevy,“ povedal Kulíšek.

Boli z neho paf

Dôchodkyne Marta a Ester čakajúce pred odberným miestom považovali nápad míma za výborný. „Je to perfektné, malo by toho byť viac. Bol to fantastický nápad, lebo je to trošku radosti do tejto smutnej nálady. Ďakujeme,“ ocenili nápad a výkon míma.

Zdroj: TASR/Gabriela Stoklasová

Zdroj: TASR