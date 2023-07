14 Galéria Zdroj: Signor Vespa Na Vespe až do Afriky: Slovenský DOBRODRUH prehovoril o najväčšej VÝZVE, FOTO Z nevinných výletov za mesto sa dostal až k cestovaniu na tisícky kilometrov vzdialené miesta. Prečo práve na Vespe? 1. júl 2023 Jakub Forgács Magazín Cestovanie

Košičan Jozef vystupuje pod pseudonymom „Signor Vespa“. Nie náhodou. Na motorke Vespa už prešiel kusisko sveta. „Obvykle sa na malej motorke motoživot začína, no ja som k skútru "degradoval“ práve z veľkej," uviedol pre Dnes24.sk odvážny dobrodruh z východu.

Prečo sa rozhodol práve pre takýto „malý“ dopravný prostriedok? „Vespa je pre mňa naozaj stroj, ktorý je perfektným prepravným prostriedkom v meste. Zaparkovať sa dá kdekoľvek, skúsenejší nepoznajú kolóny. No nemá problém aj zmiznúť kamkoľvek. Ľudia ju síce často berú ako módnu ikonu, čo dávam za pravdu, pretože je naozaj krásna. Proste Taliani to naozaj vedia s dizajnom, ale pôvodne bol tento časostroj stvorený, aby dokázal mobilizovať po cestách aj mimo asfaltu,“ pokračuje Jozef v rozprávaní o tom, ako sa tento dopravný prostriedok stal preňho spoločníkom na dlhé cesty.

Z nevinných výletov za mesto sa dostal až k cestovaniu do miest, ktoré mal v pláne navštíviť na veľkej motorke.

Minulé leto absolvoval na Vespe cestu dlhú úctyhodných vyše 7 200 km až do Afriky. „Moja najväčšia výprava bola spomínané Maroko, ktoré je vlastne len kúsok od Gibraltáru. To bol aj pôvodný cieľ, no hriech by bol nezájsť ešte o krok ďalej,“ vysvetlil.

Cestu si naplánoval cez tie najzaujímavejšie miesta, ktoré si vybral. „Napríklad kúpanie pod slávnym mostom Pont du Gard, Orleans, Carcassone, Andorra, Barcelona, pravá európska púšť Tabernas, kde sa točili slávne westerny, španielske pláže a podobne,“ vymenoval cestovateľ.

