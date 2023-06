Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 WHO chce vyhlásiť umelé sladidlo za možný KARCINOGÉN: Nájdete ho v mnohých nápojoch či zmrzline Známe umelé sladidlo aspartám by podľa zistení odborníkov zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) malo byť zaradené ako potenciálne karcinogénna látka. 30. jún 2023 Správy Zo zahraničia

Ide o krok Medzinárodnej agentúry na výskum rakoviny (IARC), ktorá je súčasťou WHO a na budúci mesiac zverejní správu o bezpečnosti aspartámu. Toto umelé sladidlo sa používa ako náhrada cukru v mnohých produktoch, ako sú napr. nápoje, zmrzlina či žuvačky.

Vlna odporu

Ak bude aspartám skutočne zaradený do kategórie „potenciálne karcinogénne pre ľudí“, tento krok vzbudí mohutnú odozvu. IARC už v minulosti do tejto kategórie zaradila napríklad prácu v noci, konzumáciu červeného mäsa a používanie mobilného telefónu. Vo všetkých prípadoch sa stala terčom kritiky a proti rozhodnutiu sa zdvihla vlna odporu.

Agentúra Reuters vo štvrtok informovala, že IARC pripravuje zaradenie aspartámu do kategórie „potenciálne karcinogénne pre ľudí“. To podľa agentúry znamená, že existuje dôkazy spájajúce aspartám s rakovinou, no ich množstvo je obmedzené. Kategória „potenciálne karcinogénne pre ľudí“ je najnižšou kategóriou, okrem nej existujú ešte dve závažnejšie – „pravdepodobne karcinogénne pre ľudí“ a „karcinogénne pre ľudí“.

Hodnotenie bezpečnosti

Cieľom zhodnotenia bezpečenosti aspartámu v IARC bolo stanoviť, či je alebo nie je nebezpečný pre ľudí. Do úvahy sa nebralo množstvo látky, ktorú človek môže bezpečne skonzumovať, uviedla pre denník Guardian osoba oboznámená s priebehom hodnotenia. V roku 1981 bola bezpečná denná dávka stanovená na 40 miligramov na kilogram hmotnosti.

„IARC nie je orgán schvaľujúci bezpečnosť potravín,“ vyhlásila Frances Hunt-Woodová, generálna sekretárka Medzinárodnej asociácie sladidiel. „Aspartám je jednou z najpodrobnejšie preskúmaných prísad vôbec. Za bezpečnú látku ho vyhlásilo viac ako 90 orgánov schvaľujúcich bezpečnosť potravín vrátane Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, ktorý vykonal dosiaľ najkomplexnejšie hodnotenie jeho bezpečnosti,“ dodala.

Strieľanie naslepo?

Podľa informácií denníka Guardian IARC zozbierala pre odborníkov balík informácií obsahujúci 7000 zmienok o aspartáme v štúdiách a 1300 štúdií. „Naozaj by sme si pred vyvodením akýchkoľvek definitívnych záverov mali počkať na celkové hodnotenie IARC, bez nich strieľame naslepo,“ vyhlásil Oliver Jones, profesor chémie na RMIT University v austrálskom Melbourne.

To, že nejaká látka dostane od IARC nálepku ako potenciálne karcinogénna, ešte „neznamená, že daná látka predstavuje pre ľudí za normálnych okolností riziko“, vysvetlil Kevin McConway, emeritný profesor aplikovanej štatistiky na Open University.

