14. september 2022 ELA Správy Politika Pellegrini chce zákon o PSYCHIATRICKOM vyšetrení ministrov, dôvodom je Matovič! + ANKETA Priam kabaretné vystúpenia spoza rečníckeho pultíka v parlamente dokážu z času na čas rozosmiať. Krajina je však v takej situácii, že tu končí každá sranda.

Vysoká inflácia, extrémne zdražovanie, vojna na Ukrajine, závratné ceny energií, mizivé dôchodky, hromadné prepúšťania najväčších zamestnávateľov… Ani toto nedokázalo zastaviť a primäť slovenských politikov k uvedomeniu si, že sú „zamestnanci“ občanov Slovenska, ktorí od nich očakávajú zodpovedné a riadne fungovanie štátu.

Kríza

Školy už doslova kričia, že buď sa budú žiaci do tried teplejšie obliekať, lebo niet za čo kúriť a hrozí, že pôjdu na dištančné vzdelávanie, rezort školstva dnes nemá ani svojho pána. Nemocnice sú na tom podobne.

Keďže ceny rastú od potravín až po energie či pohonné hmoty neúmerne vysoko a riešenie od politikov je v nedohľadne, bežný občan má za uplynulé mesiace pocit, že túto krajinu nikto kompetentný neriadi.

Hrubosť a nadávky

Poslanci sa po letných prázdninách vrátili do lavíc vo veľkom štýle. Kto by čakal, že prídu s odborným a okamžitým riešením, čo ďalej s krajinou a ako ľudia finančne utiahnu energie, má smolu. Namiesto toho sme svedkami kabaretu, cirkusu a už nudných a trápnych emočných zvratov jednotlivých členov vlády.

Na rozbeh po lete čakal poslancov odchod SaS z vlády a ostrá schôdza, na ktorej sa opozícia snažila odvolať z funkcie ministra vnútra Romana Mikulca. Na jeho obranu sa postavil aj šéf strany, ktorá ho do funkcie nominovala – Igor Matovič.

Jeho prejav podnietil Pellegriniho k úvahám o zmene zákona tak, aby boli ministri psychiatricky vyšetrení.

Matovič je ministrom financií, ktorý si podľa mnohých Slovákov evidentne pomýlil povolanie: Namiesto urgentného riešenia ekonomickej pohromy, ktorá sa na nás valí, denno-denne rieši svojich „nepriateľov“.

Prípad pre psychiatra?

Podľa opozičného poslanca a šéfa strany Hlas-SD Petra Pellegriniho je nutné prijať zákon o psychiatrickom vyšetrení ministrov. „Matovičovo vystúpenie v parlamente si priam pýta prijatie zákona o psychiatrickom vyšetrení ministrov. HLAS – sociálna demokracia takýto návrh okamžite podporí,“ uviedol v utorok Pellegrini.

Matovič počas rečnenia označil Pellegriniho za „Vagabunda, ktorý rozkrádal naše verejné peniaze, naše verejné statky, keď henten vagabund bol vedúci úradu vlády, nosil domov roličky 500-euroviek z Úradu vlády SR a šporil si ich v šálkach v kuchynskej linke," povedal.

„Henten hajzel, čo tu stál, to je novodobý Hitler. Lebo človek, ktorý dovolí systematicky rozkrádať krajinu, ktorý počas jeho vlád s Pellegrinim rozkradli 30 miliárd eur, tak ten má chuť a schopnosť kázať o morálke?," pustil sa aj do Fica.

Miroslav Suja z hnutia Republika už pred rokom uviedol, že „keď niekto riadi štát a nech je to ktokoľvek, komu občania dali svoju dôveru a tento človek sa dostane do vlády, bolo by dobré, aby sa zistilo, či je to osoba duševne spôsobilá, s potvrdením z vyšetrenia od klinického psychológa.“ Ako dodal, tento postoj zaujali pozorovaním Igora Matoviča.

Mimochodom, českí komentátori nešetria pri hodnotení vyvrcholenia slovenskej vládnej krízy silnými slovami. „Analýza slovenskej politiky už dávno nie je určená politológom a sociológom, ale psychológom, a čoraz viac aj psychiatrom,“ myslí si hlavný analytik Hospodárskych novín.

Menšinová vláda

Vláda Eduarda Hegera (OĽANO) má od utorka nových ministrov. Richarda Sulíka, Máriu Kolíkovú a Ivana Korčoka nahradili Karel Hirman (hospodárstvo), Viliam Karas (spravodlivosť) a Rastislav Káčer (zahraničné veci). Za Branislava Gröhlinga zatiaľ náhradu koalícia nenašla, preto rezort školstva dočasne vedie premiér Heger.

Fraška však pokračuje aj po odchode liberálov. Poslancom Národnej rady (NR) SR sa nepodarilo ani na druhý pokus otvoriť riadnu schôdzu. Plénum opätovne nebolo schopné sa uznášať. Prezentovalo sa len 71 poslancov, pri prvom pokuse ich bolo 64. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) preto odložil rokovanie až na utorok (20. 9.). Ozrejmil, že na poslaneckom grémiu sa dohodli, že v piatok (16. 9.) rokovať nebudú.

Smer-SD navrhne, aby sa ako prvý bod na riadnej schôdzi NR SR v utorok 20. septembra prerokovala zmena Ústavy SR týkajúca sa predčasných volieb. Uviedol to predseda strany Robert Fico po tom, ako sa v stredu nepodarilo otvoriť rokovanie parlamentu.

„V čase, keď je krajina v rozvrate, keď množstvo ľudí trpí a bude viac trpieť pre neschopnosť vlády, nie sú schopní poslanci vládnej koalície vytvárať elementárnu väčšinu potrebnú na prijímanie zákonov v parlamente,“ podotkol.

Mal by byť prijatý zákon o psychiatrickom vyšetrení politikov?



Áno 95.7% Je mi to jedno 1.7% Nie 2.7%

Zdroj: Dnes24.sk