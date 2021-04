Zdroj: pixabay.com Načo zbytočne míňať? Dobrú a kvalitnú kávu si urobíte aj v domácej kaviarni! Má svojich fanúšikov naprieč celým svetom, no nemali by sme ju piť len pre akýsi rituál či relax. Káva toho v sebe ukrýva oveľa viac. Bolo by škoda o tom nevedieť. 7. apríl 2021 Tlačové správy

7. apríl 2021 Tlačové správy Načo zbytočne míňať? Dobrú a kvalitnú kávu si urobíte aj v domácej kaviarni! Má svojich fanúšikov naprieč celým svetom, no nemali by sme ju piť len pre akýsi rituál či relax. Káva toho v sebe ukrýva oveľa viac. Bolo by škoda o tom nevedieť.

Odhaduje sa, že každý deň vypijeme približne 1,4 miliardy šálok kávy. Čierny nápoj, ktorý je právom vyvážený zlatom, sa radí k druhej najobľúbenejšej komodite na svete, predbehla ju už len ropa. Prečo? Možno pre množstvo benefitov.

Šálka, ktorá nás postaví na nohy

Počas koronakrízy sú mnohé kaviarničky zatvorené alebo sa pije „na stojáka“. Vedeli ste, že Slováci prepijú na káve ročne vyše štvrť miliardy eur? Obľúbený kofeínový nápoj Slovákom stále chutí, podľa údajov Štatistického úradu SR Slováci pred dvoma rokmi skonzumovali 2,8 kilogramu kávy na obyvateľa

Za dobrú kávu zaplatí od eura vyššie. Za latté či cappuccino do troch eur. Málo či veľa? Ono sa to nezdá, ale za kvalitou nemusíte nikam chodiť.

Za veľkou popularitou kávy stojí aj jej neuveriteľná prispôsobivosť. Vychutnávame si ju ako malú či veľkú, s mliekom alebo bez mlieka, no obľúbencov si získala i svojou bohato našľahanou penou, smotanou či naopak „ako kávu bez ničoho“ – aj taká dokáže byť šálka tohto voňavého nápoja. Najväčší kávičkári pritom nezaháľajú a vymýšľajú stále nové vylepšenia a chute.

V káve je toho oveľa viac

Nie je to len jej vizuálna a chuťová rozmanitosť, pre ktorú si získala srdce nejedného kávičkára. Káva ukrýva hneď niekoľko pozitívnych účinkov. Prvú si všimol, podľa tradujúceho príbehu o počiatku kávy, istý pastier kôz. Boli to práve jeho zvieratá, čo vždy po konzumácii červených bobúľ kávovníka vykazovali priveľa energie.

Okrem toho, že je „nápoj bohov“ akýmsi tlmičom únavy, nájdeme v ňom množstvo dôležitých živín a antioxidantov. Nalejte si tiež vitamíny ako B1, B2, B3, B5, kyselinu listovú, mangán, draslík, horčík a fosfor. Jej benefity sú ďalekosiahlejšie.

Káva bojuje proti Alzheimerovej a Parkinsonovej chorobe a jej pravidelné pitie dokáže znížiť riziko vzniku Alzheimerovej choroby až o 65%. Tekutý zázrak znižuje pravdepodobnosť metabolických ochorení, ako je cukrovka druhého typu. Poteší však i milovníkov štíhlej línie. Jedna šálka čiernej kávy má len 1 kalóriu.

Výskumy Univerzity kráľovnej Márie v Londýne na vzorke 8000 ľudí odhalili ďalšiu výbornú správu. Tri až päť šálok kávy za deň znížia o 15 percent pravdepodobnosť infarktu či mŕtvice.

Na kávovare záleží

Za vyváženou chuťou a príjemnou vôňou treba hľadať kvalitnú kávu a kávovar. Spojením poctivých zŕn a techniky, vytvoríme dokonalú šálku kávy ako z obľúbenej kaviarničky alebo od známeho baristu.

O tomto ste vedeli?

Na celom svete si kávičkári doprajú približne 1,4 miliardy šálok denne.

Najviac kávy si vychutnávajú Fíni, ročne je to 10 – 12 kg kávy.

Slovák vypije priemerne 3 kg kávy za rok, pre porovnanie Talian 4 kg ročne.

V sezóne 2019/2020 sa vyprodukovalo 169 miliónov 60 kg vriec kávy.

Káva obsahuje viac ako 200 zdraviu prospešných látok.

Približne z jedného kilogramu kávy dokážeme pripraviť približne 130 espresso káv.

Káva Arabica (Coffea arabica) sa vyznačuje vysokou mierou chutí (1500), pričom jej „chudobný príbuzný“ káva Robusta (Coffea canephora) má 400 chutí, čo je možné prirovnať k vínu.

