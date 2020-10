8. október 2020 Tlačové správy Nádej pre pacientov so stredne ťažkou až ťažkou ložiskovou psoriázou: S inovatívnou liečbou sa môžu opäť cítiť vo svojej koži

Psoriáza na Slovensku trápi približne 200 000 ľudí. Ide o ochorenie, ktoré sa nepriaznivo podpisuje nielen na fyzickej, ale aj na psychickej kondícii pacienta. Vďaka pokroku v liečbe psoriázy však existuje nádej aj pre pacientov so stredne ťažkou a ťažkou formou ložiskovej psoriázy.

Moderná biologická liečba totiž dokáže ložiskovú psoriázu veľmi účinne liečiť a pacienti vďaka nej môžu dosiahnuť takmer čistú kožu bez známok choroby.

Psoriáza je chronické zápalové ochorenie celého tela. Ide o imunitne podmienené ochorenie, pri ktorom sa imunitný systém obráti proti vlastnému organizmu. Viditeľne sa prejavuje predovšetkým na koži. „Typickým prejavom je ostro ohraničené zapálené červené ložisko vo veľkosti kvapky alebo mince, ale môžu to byť aj mapovité rozsiahle plochy pokryté suchými striebristými šupinami. Postihnuté sú hlavne oblasti lakťov, kolien, krížová oblasť, bedrá a vlasatá časť hlavy. Môže ale postihovať aj nechty a kĺby,“ hovorí MUDr. Tomáš Kampe, MPH, dermatovenerológ a primár Kliniky dermatovenerológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice.

Dve tretiny Slovákov sa neliečia správne

Podľa odhadov na Slovensku psoriázou trpí približne 200 000 ľudí, ale kožného lekára pravidelne navštevuje iba 64 000 pacientov s touto diagnózou.(1) Až 65 % z nich má iba miernu formu psoriázy, 25 % stredne ťažkú a 10 % ťažkú formu tohto ochorenia s najzávažnejšími príznakmi.(2) Štatistiky ukazujú ale aj iný, závažnejší fakt. Približne dve tretiny chorých sa na Slovensku neliečia správne, čo má za následok zhoršovanie ich zdravotného stavu, pričom dnes už existuje moderná liečba, vďaka ktorej môžu prežiť kvalitný život takmer bez obmedzení a viditeľných známok psoriázy na koži.

Pacienti s týmto ochorením sa často cítia úzkostne, depresívne a sú stigmatizovaní, čo ich môže vylučovať zo spoločenského života, a to následne ešte viac zhoršuje psychologické a emocionálne dosahy ochorenia.

Psychická záťaž psoriázy je podľa odborníkov porovnateľná so záťažou spôsobenou inými chronickými chorobami, ako sú rakovina, srdcové choroby, cukrovka a depresia.

Podľa prieskumu viac ako polovica pacientov uvádza, že psoriáza narúša ich radosť zo života. Choroba zasahuje aj do intímnej oblasti života pacientov. Až polovica z nich totiž priznala, že sa kvôli nej vyhýba intímnym a sexuálnym vzťahom.(3)

8 z 10 pacientov zažilo diskrimináciu

Psoriáza zasahuje aj do ďalšej oblasti života pacientov. A to je často negatívne vnímanie okolia, hoci psoriáza nie je infekčná a nikto sa ňou nemôže nakaziť. Podľa prieskumu až neuveriteľných 84 % ľudí so psoriázou zažije nejakú formu diskriminácie alebo poníženia.

Náročné obdobia a životné skúšky kvôli psoriáze prežila aj pacientka Zuzana: „So psoriázou som bojovala od 3 rokov, takže mne osobne zasahovala do života vo všetkých jeho sférach a etapách. Ako dieťa som sa stretávala s nepríjemnými pohľadmi a komentármi, ktoré zraňovali moje už aj tak nízke sebavedomie. Kvôli každoročne sa opakujúcim hospitalizáciám a kúpeľným pobytom, ktoré trvali od 4 do 8 týždňov, som bola v detstve často odlúčená od rodiny a kamarátov. Prvýkrát som bola hospitalizovaná už ako 5-ročná. Do dospelosti som absolvovala pobyt v nemocnici viac ako 25-krát a 36-krát kúpeľnú starostlivosť.“

Moderná a účinná liečba psoriázy

Dnes už nie je dôvod na to, aby sa ľudia postihnutí psoriázou museli so svojím stavom zmieriť a trpieť ho. Hoci sa psoriáza nedá úplne vyliečiť, dá sa úspešne liečiť tak, aby pacienti mohli dlhodobo žiť bez viditeľných prejavov ochorenia. Práve požiadavka na čistú kožu bez známok ochorenia je u pacientov tou najzásadnejšou, pretože má najväčší vplyv na kvalitu života. Paradoxne až 56 % pacientov nepovažuje za možné dosiahnuť čistú kožu.(4)

Pritom dnes už sú k dispozícii lieky, ktoré pacientom so psoriázou pomôžu dosiahnuť vysnívaný cieľ o čistej koži.

Ľahšie formy psoriázy sa liečia masťami, fototerapiou a kúpeľnou liečbou. Stredne ťažká až ťažká psoriáza, kedy má pacient postihnutých viac ako 10 % povrchu tela, sa má správne liečiť systémovou liečbou. Na Slovensku je z verejného zdravotného poistenia hradený liečebný postup od tabletkovej formy až po injekčnú biologickú liečbu.

Biologická liečba je moderná a efektívna liečba, ktorú umožnil pokrok biomedicínskych vied a technológií. „Pri psoriáze dochádza k narušenej obnove buniek kože. Bunky kože sa sedemkrát rýchlejšie množia, ale nedozrievajú tak, ako u zdravého človeka. Je to preto, lebo v koži sa tvorí priveľa prozápalových bielkovín, ktoré spúšťajú a udržiavajú zápalový proces. Biologická liečba funguje tak, že sa na tieto bielkoviny naviaže a blokuje ich aktivitu.To znamená, že zápal sa zastaví a kožné bunky sa prestanú abnormálne rýchlo obmieňať,“ hovorí prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., dermatovenerológ a prednosta Dermatovenero­logickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine.

Biologická liečba psoriázy na Slovensku

Podľa štatistiky je na Slovensku približne 20 000 pacientov, ktorí majú strednú alebo ťažkú formu psoriázy a sú vhodnými adeptami na biologickú liečbu. Napriek tomu sa ňou lieči zatiaľ iba 2 500 Slovákov. Od minulého roka je táto liečba pre pacientov oveľa prístupnejšia.

Donedávna ju totiž mohli predpisovať iba špecializovaní kožní lekári z desiatich dermatovenero­logických pracovísk na Slovensku. V súčasnosti biologickú liečbu môže pacientovi predpísať už každý dermatovenerológ. Biologická liečba sa môže začať u pacientov, u ktorých neúčinkovala systémová tabletková liečba, alebo ju pacienti netolerovali. Podáva sa podkožne, jej podávanie je jednoduché a pohodlné pre lekára aj pacienta, zvládnu to dospelí pacienti každej vekovej kategórie.

„V roku 2013 som sa po konzultáciách s mojím dermatológom rozhodla, že začnem používať biologickú liečbu. Liečba mi zabrala rýchlo a na 100 %. Asi do 2 mesiacov som ostala bez prejavov psoriázy. Naozaj to pre mňa bolo vykúpenie a akési znovuzrodenie. Liečba mi dala šancu plnohodnotne žiť a fungovať normálne v zamestnaní aj v osobnom živote,“ hovorí Zuzana, ktorá informácie o možnosti biologickej liečby získala z médií.

Dnes už pacient všetky potrebné informácie o psoriáze a o možnostiach jej liečby získa napríklad aj na stránke www.derma.sk.

Nájde tu tiež zoznam odborníkov, s ktorými môže konzultovať možnosti svojej liečby, či návod, ako sa pripraviť na stretnutie s lekárom. Najmä príprava pacienta na rozhovor s dermatológom je dôležitá. Vďaka nej sa totiž ošetrujúci lekár dozvie všetky potrebné informácie k nasadeniu čo najefektívnejšej liečby.

