Nadpriemerne teplé počasie vystriedajú SNEHOVÉ vločky! Kedy sa vráti ZIMA? Počas nadchádzajúceho týždňa nás čaká pestrý charakter počasia. 18. október 2021



Začiatok týždňa bude aj naďalej pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše, ktorej stred sa aktuálne nachádza priamo nad naším územím. Tento stred tlakovej výše sa postupne presunie nad Čierne more a východné Stredomorie, informuje portál iMeteo.sk.

Teploty pôjdu až k +20 °C

Práve tento presun tlakovej výše prinesie do našej oblasti ešte teplejšie počasie ako máme na Slovensku doteraz. Maximálne denné teploty sa budú v pondelok pohybovať od +9 do +15 °C.

V stredu, kedy by mal príliv teplého vzduchu do našej oblasti vrcholiť sa teploty dostanú na +13 až +20 °C, čo je výrazne nad hranicou dlhodobého teplotného normálu. Ojedinele by pritom teploty mohli aj prekonať hranicu +20 °C.

„Teplota sa tak bude v strede týždňa blížiť k 20 stupňom C, výnimočne môže byť aj trochu viac, a vplyvom silného južného vetra a fohnového efektu bude prechodne teplo aj na severe,“ uviedol SHMÚ na sociálnej sieti.

Zároveň ústav dodal, že teplejšie počasie nepotrvá dlho a v druhej polovici budúceho týždňa sa postupne ochladí. „Opäť pôjde o vzduchovú hmotu, ktorá bude pokrývať veľkú časť Európy a bude určovať charakter počasia minimálne do konca budúceho týždňa,“ uzavreli meteorológovia.

Návrat zimy

Súčasne sa v tejto oblasti nízkeho tlaku vzduchu prehĺbi nad Britskými ostrovmi ďalšia tlaková níž, ktorá bude postupovať priamo nad naše územie.

Táto níž spôsobí, že v západnej Európe bude vo štvrtok úradovať veľmi silný vietor. Na našom území vietor zosilnie len čiastočne, ale čo tlaková níž prinesie predovšetkým je vlna dažďa a ochladenia.

„Druhá polovica týždňa tak prinesie skôr oblačné až zamračené počasie s dažďom a teploty sa prepadnú pod hranicu +10 °C. Maximálne teploty by sa počas budúceho víkendu mali pohybovať len od +4 do +11 °C a vplyvom ochladenia sa na sever Slovenska opäť vráti sneženie,“ dodáva iMeteo.sk.

Zdroj: iMeteo.sk/TASR