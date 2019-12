25. december 2019 Ľubomír Hudačko Kultúra Najlepšie vianočné piesne: TOP 10 hitov, ktoré si púšťame dookola a nikdy neomrzia

Vianočné sviatky nie sú len o darčekoch, vôňach a jedle. Atmosféru dotvára najmä rodinná pohoda a príjemné melódie. Napríklad z desiatky naj hitov.

Foto: Ľubomír Hudačko

Priznajte sa; púšťate si ich aj mimo vianočného obdobia? Aj to má svoje čaro a privoláva najkrajšie sviatky v roku. A keby aj nie, teraz je ten čas si ich pripomenúť.

Veď kto by nepoznal hity Mariah Carey, Georgea Michaela so skupinou Wham! či Johna Lennona? Všetky tri nájdete v rebríčku TOP 10, ale objavia sa tam možno aj také, ktoré ste si ešte dobrovoľne neprehrali.

Tak nech sa páči, spievajte si, veseľte sa, veď sú Vianoce!

1. John Lennon – Happy Xmas (War is over)

2. Mariah Carey – All I want for christmas is you

3. Wham! – Last Christmas

4. Lojzo&Miro Žbirka – Každý deň budú vraj Vianoce

5. Tublatanka – Poďme bratia do Betlema

6. Iveta Bartošová – Tri oriešky pre Popolušku

7. Chris Rea – Driving home for Christmas

8. Tichá noc, svätá noc

9. Habera, Gott, Dvorský – Svet lásku má

10. Queen – Thank God it's Christmas

