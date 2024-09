NAJNEBEZPEČNEJŠIE miesto na Zemi: Je vraj pravdepodobné, že TU si na vás počká smrť

Bežne sa tam nikto nedostane a ani nechce dostať. Dá sa pozorovať len z diaľky, odkiaľ vyzerá malebne a krásne. Vedci ho však často titulujú ako najnebezpečnejšie miesto na svete.

Rozlohou maličký ostrov sa nachádza juhovýchodne od pobrežia Brazílie, približne 30 kilometrov od rušného Sao Paula. Hoci rozloha ostrova je len 0,5 kilometrov štvorcových, tento kus zeme udivuje svojou rozmanitosťou.

Podľa Wikipédie pred tisíckami rokov, po skončení doby ľadovej, stúpajúca hladina mora odrezala ostrov od pevniny a hady zostali izolované. V priebehu storočí sa plazy dokázali prispôsobiť svojmu novému prostrediu. Rýchlo sa rozmnožili a začali ostrovu doslova vládnuť, pričom sa u nich vyvinul extrémny jed.

Hlavnými obyvateľmi ostrova sú užovky ostrovné, ktoré sa radia k najnebezpečnejším hadom v Južnej Amerike a pravdepodobne by ste na ostrove narazili aj na zmiju kopijovitú.

Kedysi sa odhadovalo, že na ostrove žije približne 430 000 jedincov, čo predstavovalo v priemere jedného hada na meter štvorcový, hoci miestami mohla hustota dosahovať až päť plazov na meter štvorcový. V súčasnosti je podľa vedcov populácia o niečo nižšia.

