Najnovší príspevok Igora Matoviča hovorí za všetko: Výhodňare VYHRALI!

Príchod švédskej automobilky Volvo Cars do priemyselného parku Valaliky pri Košiciach je historická chvíľa pre Slovensko a ukazuje, že dokážeme byť aj v nepriaznivom období exkluzívnym partnerom pre investorov.

Po podpise investičnej zmluvy so zástupcami automobilky to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). Nechýbal pri tom ani Igor Matovič.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Od 1. júla sa ZVÝŠILO životné minimum: Ktoré dávky a príspevky to ovplyvní?

Volvo na východe Slovenska preinvestuje v rozmedzí rokov 2023 až 2027 spolu 1,18 miliardy eur do výstavby nového závodu na elektromobily. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) informoval, že vláda spoločnosti prispeje investičným stimulom vo výške 267 miliónov eur a ďalšie stovky miliónov si vyžiada príprava priemyselného par­ku.

„Bude to stáť peniaze. Je to normálne, bežné,“ skonštatoval Matovič. Podľa ministra ide o dobrú investíciu do budúcnosti.