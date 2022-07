Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 MEGAINVESTÍCIA pre Slovensko: Je dôvod na oslavu, budeme mať PIATU automobilku! Informáciu o piatej automobilke zverejnil minister hospodárstva Richard Sulík na sociálnej sieti. Dnes o 10:06 ELA Správy Zo Slovenska

Dnes o 10:06 ELA Správy Zo Slovenska MEGAINVESTÍCIA pre Slovensko: Je dôvod na oslavu, budeme mať PIATU automobilku! Informáciu o piatej automobilke zverejnil minister hospodárstva Richard Sulík na sociálnej sieti.

Na východné Slovensko mieri megainvestícia v podobe piatej automobilky u nás.

Tisícky pracovných miest

Volvo Cars postaví najmodernejší automobilový závod súčasnosti na elektrické automobily v stra­tegickom parku Valaliky pri Košiciach. Priniesť by mal tisícky nových pracovných miest, približne 3 300 ľudí by malo nájsť prácu.

Informáciu zverejnil minister hospodárstva Richard Sulík na sociálnej sieti. „Veľký investor na východe je mojim splneným snom. Je to niečo, o čom som roky rozprával, roky písal do programu SaS ako prioritu, presvedčený, že zmení životy tisícom ľudí a rodín na Slovensku. Dnes sa to stalo skutočnosťou,“ napísal Sulík.

Koncern chce pri Valalikoch neďaleko Košíc vyrábať výhradne elektrické vozidlá už od roku 2030. Nový závod sa mu už oplatí stavať len na elektrické autá.

Výška štátnej pomoci pre novú automobilku bude 267 miliónov eur a vykryje zhruba pätinu investície, uviedol pri podpise investičnej zmluvy minister hospodárstva Richard Sulík.

Novú automobilku oficiálne oznámili aj spolu s premiérom Eduardom Hegerom a ministrom financií Igorom Matovičom na spoločnej tlačovej konferencii.

1,2 miliardy eur

Švédska automobilka Volvo Cars postaví závod na výrobu elektromobilov za 1,2 miliardy eur. Výberom Slovenska ako lokality na svoj nový výrobný závod Volvo vytvára európsky výrobný trojuholník, ktorý zahŕňa závody v Gente (Belgicko) v západnej Európe a v Torslande (Švédsko) v severnej Európe. V piatok o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

Volvo Cars má ambíciu posunúť sa v polovici tohto desaťročia k úrovni 1,2 milióna predaných automobilov ročne. Štart výstavby košického závodu je plánovaný na rok 2023, s inštaláciami zariadení a výrobných liniek v priebehu roku 2024. Sériová výroba ďalšej generácie čisto elektrických automobilov Volvo Cars je plánovaná na rok 2026.

Závod bude v súlade s ambíciou Volvo Cars mať do roku 2025 klimaticky neutrálne výrobné procesy, využívať iba klimaticky neutrálnu energiu.

Bude tiež nadizajnovaný ako najlepší príklad udržateľnej a efektívnej výroby prémiových elektrických vozidiel s optimalizovanou štruktúrou a logistickými tokmi, pričom ním Volvo Cars cieli na najvyššie globálne štandardy energie a environmentálnej efektivity.

Nový závod pri Košiciach je plánovaný na produkciu do 250-tisíc vozidiel ročne a očakáva sa, že vytvorí v regióne niekoľko tisíc pracovných miest. Lokalita zároveň umožňuje jeho ďalšie rozšírenie v budúcnosti.

Zriadenie košického závodu znamená prvú novú produkčnú fabriku Volvo Cars v Európe za takmer 60 rokov. Závod v Torslande bol otvorený v roku 1964, zatiaľ čo závod v Gente o rok neskôr. Spoločne dokážu výrobné závody vyprodukovať 600-tisíc vozidiel ročne.